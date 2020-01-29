Baca yangını zeytin tarlasına sıçradı

Bursa'da ahşap evin bacasından başlayan yangın civardaki zeytin tarlasına da sıçradı. İtfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İznik'e bağlı Göllüce köyü Sarıca Kaya mevkiinde Mustafa Çam'a ait ahşap bağ evinin bacası tutuştu. Büyüyen yangın bağ evini küle çevirdi. Alevler rüzgarın etkisiyle civarda bulunan zeytin tarlasına sıçradı. Zor arazi şartları nedeniyle itfaiye araçları yangına müdahale edemedi. Olay yerine İznik Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler gönderildi. Yangın bölgesine ilk ulaşan köylüler oldu. İtfaiyenin giremediği alanda ilaç tankerlerine su doldurarak alevlere müdahale etti. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgede köylüler ve itfaiye ekiplerince yangını kontrol altına alındı. Alevler, 78 adet zeytin ağacını da küle çevirdi. Yangınla alakalı tahkikat başlatıldı.

BURSA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:42

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