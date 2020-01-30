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Büyükşehirli pedallar moral depoladı

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Bisiklet branşı sporcuları yeni sezon yarışları öncesi yemekte bir araya geldi.

Büyükşehirli pedallar moral depoladı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Bisiklet branşı sporcuları yeni sezon yarışları öncesi yemekte bir araya geldi.
Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun faaliyet takviminde yer alan organizasyonlarda Bursa’yı başarıyla temsil etmek isteyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Bisiklet branşı moral yemeğinde bir araya geldi. Büyükşehir Belediyespor Acemler Tenis Kafe’de gerçekleşen organizasyona Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Ömer Cihat Bay, Kulüp Müdürü Yüksel Arslan, Baş antrenör Emre Aytiş ve sporcular katıldı.
Bisiklet branşı baş antrenörlük görevine Emre Aytiş’in getirildiğini hatırlatan Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Cihat Bay, Mart ayında yapılacak Türkiye Şampiyonası’nda yer almak istediklerini söyledi. Bursa’nın Bisiklet sporunda geçmişte olduğu gibi yeniden başarılar kazanmasını arzu ettiklerini söyleyen Bay, “Emre hocamızla beraber yeni bir döneme giriyoruz. Sizler de çalışmalarınızı hızlandırdınız. İlk olarak Mart’ta yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’nda yer almak istiyoruz. O tarihe kadar varsa eksiklerimizi gidereceğiz. Bundan sonraki hedeflerimiz yarışlara katılıp en iyi dereceleri elde etmek. Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak Bisiklet branşında başarılar kazanmak istiyoruz” dedi.
Baş antrenör Emre Aytiş ise, “Daha önce sporcusu olduğum Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nde antrenör olarak göreve başlamak nasip oldu. Bu kulüple birlikte bisiklet sporuna başladım ve buradan milli takıma yükseldim. Öncelikli hedefimiz ilk yıl mevcut kadromuzla iyi çalışarak yarışmalardan dereceler elde etmek. Önümüzdeki yıldan itibaren de yapacağımız çalışmalarla başarıları katlamak. Sporcularımızla birlikte Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nü ve Bursa’yı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. İnşallah hep birlikte güzel işler başaracağız” ifadelerini kullandı.
Yemeğin ardından sporcular organizasyondan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Cihat Bay’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

BURSA

30 Ocak 2020 Perşembe

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