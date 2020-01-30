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(Özel) Bu şehirden tren geçiyor ama kimse bilmiyor Şehrin tek tren istasyonu 105 kilometre uzakta

İHA

(Özel) Bu şehirden tren geçiyor ama kimse bilmiyor Şehrin tek tren istasyonu 105 kilometre uzakta

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinden 85 yıldır tren geçiyor, ama bunu şehirde yaşayan çoğu kimse bilmiyor.
Şehir merkezine 105 kilometre mesafede olan Büyükorhan ilçesindeki Piribeyler tren istasyonu Bursa'nın tek tren istasyonu. Şehirde yaşayan çoğu kimse Bursa'dan tren geçtiğini bilmezken, BursaBalıkesir sınırında bulunan istasyon Büyükorhan sakinleri tarafından kullanılıyor. Civar köylüler ve ilçe sakinleri trene binerek bağlı oldukları Bursa yerine Kütahya, Balıkesir, Eskişehir, Ankara ve İzmir'e gidiyor. 1935 yılından itibaren hizmet veren tren bölgede yaşayan vatandaşlar için büyük nimet olarak görülüyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar her yere trenle gidiyor.
Piribeyler köyünde yaşayan Osman Kahraman, "Köyümüzde bulunan tren istasyonu Bursa'nın tek tren istasyonu olma özelliğini taşıyor. Bursa'dan tren geçtiğini çoğu kimse bilmez, lakin Bursa'nın 23 kilometrelik toprağından tren geçiyor. Burası BursaBalıkesir sınırında, biz her yere bu trenle gidiyoruz. Buradan geçen tren İzmir, Ankara, Balıkesir, Kütahya vilayetlerine gidiyor. Bursa'dan tren geçiyor mu diye merak edenler varsa, evet geçiyor" dedi.
Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, "Bursa'nın tek tren istasyonunun Büyükorhan sınırları içerisinde olduğunu çoğu kimse bilmez. Piribeyler'de bulunmakta. Buradan İzmir, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya ve Ankara'ya tren tren hattı geçmektedir. Bu trenle yük ve yolcu nakli yapılıyor. Buradan günde 6 sefer yapılıyor. Biz bu tren istasyonunu Bursa'nın kara yolu taşımacılığıyla buluşturmak istiyoruz. Biz Ulaştırma Bakanımızla bir görüşme yaptık. İstasyonla ilçemiz arası 34 kilometre, bu mesafeyi kara yolları ağ sınırına aldıracağız. Yolun yenilenmesiyle birlikte BursaOrhaneli ve Büyükorhan'a yeni bir yol çalışması var. Bu yolla ilçemizden tren istasyonuna giden yolun aynı zamanda bitmesiyle birlikte tren taşımacılığından faydalanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

BURSA

30 Ocak 2020 Perşembe

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