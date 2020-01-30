Bursaspor, Traore ile sözleşme imzaladı Bursaspor'un yeni transferi Traore: “Hedeflere ulaşmak için hep birlikte çalışacağız”

Bursaspor, Sivasspor’dan sezon sonuna kadar kiraladığı Abdou Razack Traore ile sözleşme imzaladı.

Yeşilbeyazlı takım İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri’nde Abdou Razack Traore transferini tanıttı. 99 numaralı formayı giyecek olan 31 yaşındaki Burkina Fasolu futbolcu, taraftara açık olan imza töreninde, “Geldiğiniz için teşekkürler. Umarım herkes için çok güzel macera olur. Allah’ın izniyle Süper Lig’e dönebiliriz. Takıma yardım etmek için buradayım. Kendi nacizane tecrübemi de getireceğim. Çok iyi takımımız var. Hedeflere ulaşmak için hep birlikte çalışacağız” dedi.



Mestan: “Şampiyon olmak istiyoruz”

Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ise, “İnşallah bu sezon hedeflediğimiz yere varacağız. Kadromuz yetenekliydi, biraz derin tuttuk. Aldığımız 5 oyuncunun da takımıza direkt katkı yapacağını düşünüyoruz. İnşallah bir aksilik yaşamadan 2 Mayıs’ta hedeflediğimiz yere varacağız. Biz buradan şampiyon olarak çıkmak istiyoruz. Playoff oynamak istemiyoruz. Hocamızın istediği oyuncuları kadromuza kattık. Buradan Sivasspor yönetimine teşekkür ediyorum. Bize transferde kolaylık sağladılar. İnşallah hedeflediğimiz noktaya varacağız” diye konuştu.

Açıklamaların ardından Traore, kendisini yeşilbeyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Traore, imza töreninin ardından basın mensuplarına poz verip, taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

BURSA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:42

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