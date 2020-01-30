Üniversite-sanayi iş birliğini artıracak fikirler paylaşıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Üniversite-sanayi iş birliğini artıracak fikirler paylaşıldı

İHA

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öncülüğünde kurulan ÜSİGEMKÜSİ Çalışma Konseyi, akademisyenlerin fikirlerini dinleyebilmek için çalıştay düzenledi.

Üniversite-sanayi iş birliğini artıracak fikirler paylaşıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öncülüğünde kurulan ÜSİGEMKÜSİ Çalışma Konseyi, akademisyenlerin fikirlerini dinleyebilmek için çalıştay düzenledi.
BUÜ Rektörlük binasında gerçekleştirilen çalıştaya BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, ÜSİGEM Koordinatörü Prof. Dr. Sedat Ülkü, sanayiciler ile akademisyenler katıldı. Çalıştayda akademisyenlere seslenen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yıllardır üniversitesanayi iş birliğinin arzu edilen noktada olmadığının konuşulduğunu vurguladı. Bu eksikliğin şehirtoplum ve üniversite ilişkilerindeki kopukluktan kaynaklandığına işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Bu şikâyeti ortadan kaldırmak için çok iyi niyetli bir şekilde adımlar atıyoruz. Daha kararlı uygulamalar ve projeler ortaya koymaya başladık. Devlet güdümüyle yürütülen işlerin çok sağlıklı yürümeyeceğini, biraz daha sivil inisiyatife kaymasının doğru olacağını düşündük. İki düşünceyi bir araya getirdik ve ÜSİGEMKÜSİ Çalışma Grubu’nu oluşturduk. Üniversiteden 810 akademisyeni, iş dünyasından da 810 sanayiciyi bu gruba dâhil ettik. Belli periyotlarda toplanıyor, projeler üretiyor ve bunları aramızda nasıl çalıştıracağımızı değerlendiriyoruz” diye konuştu.
Yapılan çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını aktaran Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, “Bütün bu gayretlerimizin sonucunda ilk aşamada 27 firma ile TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı çerçevesinde 100 doktora öğrencisinin yetiştirilmesi noktasında proje imzaladık. Bu rakamın 2018 yılına göre yüzde 60 seviyesinde yükselmiş olması işte bu platformun fikir üretmesi ve eyleme dönüştürmesi sonucunda olmuştur. İnşallah ilerleyen günlerde çok daha önemli işlere imza atacağız. 2 hafta kadar önce Gebze Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Araştırma Üniversiteleri Toplantısı’nda üniversitemizin ortaya koyduğu performans tablosu bizlere gösterildi. Çalışmalarımızın sonucunda üniversitemizin akademik değerler anlamında yükseldiğini gözlemledik. 2244 projelerinde 2018 çağrıları, üniversitelerden gelen başvurular ve araştırma üniversitelerin bu başvurulara oranı ele alındı. Bütün araştırma üniversitelerinde düşüş olduğuna işâret edildi. Ancak sadece Bursa Uludağ Üniversitesi’nin bu oranda yüzde 60’lık bir yükselme yaşadığı vurgulandı. Bu bizim için ayrıca bir gurur vesîlesi oldu” diye konuştu.
ÜniversiteSanayi iş birliği geliştirme çalışmalarının tamamen sivil bir sorumluluk doğrultusunda yürütülebileceğinin altını çizen A. Saim Kılavuz, gelinen nokta ile yetinmeyeceklerini, merkezî ve yerel yönetimlerle ve sivil toplum kuruluşları ile ikili ilişkileri daha da ileriye taşımak için gayret göstermeye devam edeceklerini söyledi. Üniversitede görev yapan akademisyenlerin fikirlerine açık olduklarını kaydeden Kılavuz, önerisi veya projesi olan bütün akademisyenleri bu çalışmalarda görev almaya davet etti.
Yaklaşık 3 saat süren çalıştaya katılanlar tek tek söz alarak görüşlerini dile getirdi. Fikir alışverişi toplantılarının belli aralıklarla tekrarlanacağı açıklandı.

BURSA

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:42
  • GÜNEŞ 08:08
  • ÖĞLE 13:22
  • İKİNDİ 16:01
  • AKŞAM 18:26
  • YATSI 19:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükataman’dan Fetih Müzesi’ne övgü MHP heyeti Panorama 1326’ya hayran kaldı
YEREL HABERLER Büyükataman’dan Fetih Müzesi’ne övgü MHP heyeti ...
Nilüfer Belediyespor’da görevler belirlendi
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyespor’da görevler belirlendi
Bursaspor'da Traore imzaladı
YEREL HABERLER Bursaspor'da Traore imzaladı
Kitap okuyana ulaşım bedava kampanyasına büyük ilgi Bursa’da çok sayıda öğrenci sabahın ilk saatlerinde kütüphane önünde izdiham oluşturdu
YEREL HABERLER Kitap okuyana ulaşım bedava kampanyasına büyük ...
Bursaspor, Traore ile sözleşme imzaladı Bursaspor'un yeni transferi Traore: “Hedeflere ulaşmak için hep birlikte çalışacağız”
YEREL HABERLER Bursaspor, Traore ile sözleşme imzaladı Bursaspor'un ...
Türk Kartalı Aquila yuvaya döndü
YEREL HABERLER Türk Kartalı Aquila yuvaya döndü
Mudanya Arama Kurtarma Bursa'ya döndü
YEREL HABERLER Mudanya Arama Kurtarma Bursa'ya döndü
Mudanya’nın yardım aracı Elazığ’a yola çıktı
YEREL HABERLER Mudanya’nın yardım aracı Elazığ’a yola çıktı
Ziyafet sofrası İnegöllüleri kahkahaya boğdu
YEREL HABERLER Ziyafet sofrası İnegöllüleri kahkahaya boğdu
Gelen ceza sonrası soluğu mahkemede aldı Mahkeme vatandaşı haklı buldu, cezayı iptal etti
YEREL HABERLER Gelen ceza sonrası soluğu mahkemede aldı Mahkeme ...
Hemşireye 'salak' diyen Kaymakama Yargıtay'dan şok karar 'Salak' diyen kaymakama hapis cezası
YEREL HABERLER Hemşireye 'salak' diyen Kaymakama Yargıtay'dan şok ...
İhtiyaç sahibi öğrencilere 'ücretsiz eğitim' desteği
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi öğrencilere 'ücretsiz eğitim' desteği
(Özel) Bu şehirden tren geçiyor ama kimse bilmiyor Şehrin tek tren istasyonu 105 kilometre uzakta
YEREL HABERLER (Özel) Bu şehirden tren geçiyor ama kimse ...
Seyyar arzuhalci "arabamı bağlatmam" diye direndi Adliyenin önünde seyyar arzuhalcilik yapan vatandaşın aracı zabıta ve polis tarafından bağlandı
YEREL HABERLER Seyyar arzuhalci "arabamı bağlatmam" diye ...
Mustafkemalpaşa'dan Elazığ'a yardım tırı yola çıktı
YEREL HABERLER Mustafkemalpaşa'dan Elazığ'a yardım tırı yola çıktı
Görükle’de sağlık için yürüdüler
YEREL HABERLER Görükle’de sağlık için yürüdüler
Çevreye ve insana zarar vermeyen deterjan yapmayı öğrendiler
YEREL HABERLER Çevreye ve insana zarar vermeyen deterjan yapmayı ...
Bursalı iş insanı, bürosunu binin üzerinde antika eşyalarla donattı
YEREL HABERLER Bursalı iş insanı, bürosunu binin üzerinde antika ...
Büyükşehirli sporcular madalya için yola çıktı
YEREL HABERLER Büyükşehirli sporcular madalya için yola çıktı
Büyükşehirli pedallar moral depoladı
YEREL HABERLER Büyükşehirli pedallar moral depoladı
Evin bacasında çıkan yangın zeytin tarlasına sıçradı
YEREL HABERLER Evin bacasında çıkan yangın zeytin tarlasına sıçradı
Baca yangını zeytin tarlasına sıçradı
YEREL HABERLER Baca yangını zeytin tarlasına sıçradı
Mustafakemalpaşa'da kaçak tütün ürünleri satışı yapan iş yerlerine baskın
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa'da kaçak tütün ürünleri satışı yapan ...
Mudanya’nın yardım aracı Elazığ’a yola çıktı
YEREL HABERLER Mudanya’nın yardım aracı Elazığ’a yola çıktı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X