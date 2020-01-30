Bursaspor'da Traore imzaladı

Bursaspor, Demir Grup Sivasspor´dan sezon sonuna kadar kiraladığı Abdou Razack Traore için Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri´nde Başkan Mesut Mestan ve taraftarın da katılımıyla imza töreni düzenledi.

Devre arasında 5 oyuncuyu kadrolarına kattıklarını belirten Başkan Mesut Mestan, "İnşallah bu sezon hedeflediğimiz yere varacağız. Kadromuz yetenekliydi ancak kadromuzu derin tuttuk. 5 oyuncunun da direkt takıma katkı sağlayacağını düşünüyorum. İnşallah sezon sonu hedeflediğimiz yerde oluruz. Şampiyonluğu hedefliyoruz. Plan programımızı buna göre yapıyoruz, Play-Off´a kalmak istemiyoruz. Hocamızın da isteği doğrultusunda transferlerimizi yaptık. Hepsi yetenekli ve karakterli oyuncular. Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz´a teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da hedeflediğimiz yerde olacağız" dedi.

Abdou Razack Traore ise, "Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım çok güzel bir macera olur. Allah´ın izni ile Süper Lig´e geri dönebiliriz. Takıma yardım etmek için buradayım. Çok iyi takım olduğunu, çok iyi bir kadro kurulduğunu duydum. Hep birlikte hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mesut Mestan'ın açıklamalar

-Traore'nin açıklamalar



BURSA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:42

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