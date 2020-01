İnegöl sosyal donatı alanlarıyla nefes alıyor

İnegöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 2019 yılındaki çalışmaları hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, koruluk alanlar, semt sahaları, çocuk oyun alanları ve diğer sosyal donatı alanlarıyla şehrin nefes aldığını, yeşiller içerisinde bir İnegöl hayaline adım adım yürüdüklerini söyledi.

İnegöl Belediyesi, ‘Yeşiller içerisinde İnegöl’ sloganıyla çıktığı yolda 2019 yılında da Park ve Bahçeler Müdürlüğü mârifetiyle önemli çalışmalara imza attı. Şehir merkezinde sıkışmış yapılar arasında ilçe halkının nefes alacağı sosyal donatı alanlarını hayata geçiren İnegöl Belediyesi, 2019 yılı içerisinde de şehri rahatlatacak dinlenme mekânları, otopark alanları, çocuk parkları, koruluk alanları vb. sosyal donatı alanlarını oluşturmaya devam etti.

Hayâllerdeki İnegöl’ü kurmanın gayreti içerisinde olduklarını belirten Başkan Alper Taban, “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz de bütün personel ve ekipmanıyla ilçemize nefes aldıracak çalışmaların artması için 2019 yılını dur durak bilmeden geçirdi. Allah nasip ederse önümüzdeki yıllarda da bir bir önemli projeleri hayata geçireceğiz. Yeni dönemde yapılacak çok iş var. Vatandaşlarımızın mutlu bir şehirde yaşamaları adına elimizden gelen ne varsa yapacağız. Gönül belediyeciliği bizim hizmetlerimizin önsözü olacak. Tevâzu, samimiyet ve gayret ile halkımızın her zaman yanında olacağız” dedi.

Taban, “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz her geçen gün hizmet ağını artırarak şehrimizin dört bir tarafında halkımızın taleplerini sürekli ön planda tutarak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yaptığımız tüm hizmetler İnegöl için” ifadelerinde bulundu.

Park Bahçeler Müdürlüğü’nün görev ve sorumluluklarından bahsederek müdürlüğün 2019 yılı çalışmalarına değinen Taban, şöyle devam etti:

“Park ve Bahçeler Müdürlüğü; imar planında yeşil alan olarak ayrılan yerlere park, çocuk bahçesi, otopark, spor sahaları, yaya bölgeleri, ağaçlandırma sahaları yapımı ile mevcut alanların bakım onarım ve korunmasını sağlayan birimdir. Bu minvâlde hizmet üreten müdürlüğümüz, yeşiller içerisinde İnegöl hayalimize ulaşma noktasında önemli bir rol oynuyor. Çalışanlarımız da özveri ve titizlikle sürdürdükleri hizmet seferberliğinde bizleri her geçen gün bu hedefe bir adım daha yaklaştırıyorlar. Avrupa standartlarında kişi başına düşen yeşil alan miktarı yaklaşık olarak 7 metrekare. Bu rakam Türkiye ortalamasında kişi başına 2,5 metrekare olarak karşımıza çıkıyor. Şehrimizde ise kişi başına düşen yeşil alan miktarı 3,76 metrekare. Bu rakamlarla Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Ancak Avrupa ortalamasına erişmek için daha çok mesai harcamamız gerektiğinin de farkındayız. Bu kapsamda sürdürdüğümüz çalışmalarla 2019 yılında üretilen reorganize yeşil alan miktarı toplam 36 bin 198 metrekare. 2019 yılında üzerinde çalışma yapılan uygulama alanı ise 71 bin 417 metrekare. Yine 2019 yılında şehrimizde Belediyemiz tarafından 2170 adet yetişkin ağaç dikildi. Ayrıca Müdürlüğümüz tarafından otopark çalışması da yapıldı. Park Bahçeler Müdürlüğümüzce 1 yılda 493 araçlık otopark üretildi. Park Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından 2019 yılında merkez mahallelerimizde 18 alanda yeni park imâlatları yaptık. Yine 5 mahallede semt sahası düzenlemeleri hayata geçirerek burada vatandaşlarımız için yeni hayat alanları oluşturduk. Şehrin muhtelif bölgelerinde koruluk alan düzenleme çalışmaları yaparak yeşil alan miktarımızı arttırmak için çalışmalar gerçekleştirdik”.

