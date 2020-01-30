Odun toplamaya gitti, cesedi bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde odun toplamak için tarlaya giden adam ölü olarak bulundu.

Geynik Mahallesinde yaşayan İ.S. (65) evinden tarlasına odun toplamak için çıktı. Yaşlı adamın evine geri dönmemesi üzerine meraklanan yakınları yaşlı adamı aramaya çıktı. Tarlaya gittiklerinde İ.S'nin tarlada yüz üstü yattığı görüldü. Olay yerine çağrılan ambulansla Büyükorhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adamın yapılan incelemede kalp krizi neticesinde öldüğü belirlendi.

BURSA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:08

ÖĞLE 13:22

İKİNDİ 16:01

AKŞAM 18:26

YATSI 19:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.