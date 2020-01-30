Cezaevi firarisi evinde yakalandı

BURSA´da, 28 ayrı suçtan 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve evinde yakalanarak gözaltına alınan cezaevi firarisi Ö.Ş. (29), adliyeye sevk edildi.
Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, cezaevi firarisi Ö.Ş.´yi yakalamak için çalışma başlattı. Hakkında; 18 farklı suçtan dolandırıcılık, 7 farklı suçtan güveni kötüye kullanmak, tehdit ve hırsızlık olmak üzere toplamda 28 ayrı suçtan kesinleşmiş 6 yıl 5 ay hapis cezası ve 27 bin 380 TL adli para cezası bulunan Ö.Ş.´nin, merkez Nilüfer ilçesinde bir evde saklandığı bilgisine ulaşan ekipler, saat 16.00 sıralarında operasyon düzenledi. Evinde gözaltına alınan Ö.Ş., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
BURSA
30 Ocak 2020 Perşembe
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