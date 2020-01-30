Misili çocuklar sanatçılarla atölyede buluştu

“Misi’nin Florası” programına İzmir’den katılan sanatçılar, çocuklarla birlikte alçı ve resim atölyesi yaptı.

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Misi’nin Florası” programı için Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen genç sanatçılar, Misi Sanatevi’nde çalışmalarını sürdürüyor. Misi’yi yılın dört ayrı mevsiminde ilham kaynağı olarak alan sanatçılar, gördükleri güzellikleri farklı disiplinlerdeki sanat çalışmalarına yansıtıyor. Fulya Çetin’in yürüttüğü “Misi’nin Florası” programına katılan sanatçılar, Misi halkıyla da bütünleşerek, çeşitli atölyeler gerçekleştiriyor. Misi’nin Florası programı ilk olarak 2019 yılı Kasım ayında İstanbul’dan gelen sanatçılarla başladı.

Misi’nin Florası programının ikinci bölümü İzmir’den gelen sanatçılarla devam ediyor. Sanatçılar Misi’de çalışmalarını yürütürken, mahalledeki çocuklarla da atölyede bir araya gelerek birlikte alçı ve resim yaptı. Çocuklar, sanatçıların topladıkları söğüt dallarından yaptıkları füzenle hayal güçlerini kağıda yansıttı. Sanatçılarla birlikte alçı çalışması da yapan çocuklar, doğadan topladıkları nesnelerin izlerini çamur ve alçı yardımıyla çıkarttı. Misili çocukların hünerlerini sergilediği atölyede ortaya çıkan ürünler, “Misi’nin Florası” programının sonunda yapılacak olan sergide izlenime sunulacak.

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