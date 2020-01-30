Burkay: “TEKNOSAB Bursa’nın son 20 yılında kurulan ilk OSB’sidir”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) 2020 yılı ilk meclis toplantısı yapıldı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yeni sanayi devriminin sembolü olan TEKNOSAB’ın 4 yıl içinde hızlı bir şekilde ilerlediğini belirterek, “Son 20 yılda Bursa’da kurulan ilk organize sanayi bölgesi olan TEKNOSAB’ta 2020 yılı içerisinde fabrika inşaatlarına başlayacağız” dedi.

BTSO ocak ayı meclis toplantısı oda hizmet binasında yapıldı. Bursa iş dünyası olarak Malatya ve Elazığ’daki deprem için BTSO koordinasyonunda yardım kampanyası gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Burkay, kampanyaya destek veren firmalara teşekkür etti. Küresel ölçekte korumacılık politikalarının hızla arttığı bir yılın geride bırakıldığını belirten Başkan Burkay, yaşanan tüm zorluklara rağmen Bursa’nın ekonomi performansını koruduğunu söyledi.

Bursa’nın en büyük avantajının dış ticaretteki gücü olduğunu ifade eden Başkan Burkay, “Bursa, ekonomideki gücünün yüzde 44’ünü dış ticaretten sağlıyor. Geçen yıl 15.8 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Bursa, 7 milyar dolar dış ticaret fazlası veren bir kent. Şehrimiz dünyadaki dış ticaretin daraldığı bir dönemde, 12 puan da olsa ihracatını artırma başarısı göstermiştir. Odamızın yürüttüğü Küresel Fuar Acentesi, URGE ve alım heyeti organizasyonlarımız da şirketlerimizin dış ticaret faaliyetlerine ciddi katkı sağlıyor” diye konuştu.

Yeni sanayi devriminin sembolü olan TEKNOSAB ile 25 milyar dolarlık yatırım, 150 bin istihdam ve 40 milyar dolarlık ihracat hedeflendiğini kaydeden Başkan Burkay, TEKNOSAB’daki çalışmaların 4 yıldır hızlı bir şekilde ilerlediğinin altını çizdi. İbrahim Burkay, “TEKNOSAB, 2016 yılında tüzel kişiliğe kavuştu. 2017 yılında tahsisleri yapıldı ve 2019 sonu itibariyle alt yapısı yüzde 6065 oranında tamamlandı. İnşallah 2020 yılında fabrika inşaatlarına başlamayı hedefliyoruz. TEKNOSAB, son 20 yılda Bursa’da kurulan ilk organize sanayi bölgesidir. Bu projenin kentimizin ileri teknoloji üretim hamlesine önemli katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin otomobilinin Bursa’da üretilecek olmasının otomotiv yan sanayi firmalarının dönüşümüne katkı sağlayacağına işaret eden Başkan Burkay konuşmasına şöyle devam etti: “Bursa, otomotiv ve yan sanayide güçlü bir alt yapıya sahip. Bu tecrübe, yerli ve millî otomobil projesinin merkezinin Bursa olmasını sağladı. Özellikle BUTEKOM çatısı altındaki mükemmeliyet merkezleri ile hem otonom hem de robotik teknolojilere çok daha yatkın bir sanayi alt yapısını Bursa’da hayata geçirecek adımlar atıyoruz. Yerli ve millî otomobil kentimize değer katacak. Bu projenini başarısı, aynı zamanda Türkiye’nin en güçlü yan sanayiine sahip olan Bursa’daki şirketlerimizin otomotiv sektöründeki yeni teknolojiye geçişlerinde dönüştürücü rol oynayacak. Birçok firmamız şu anda Gemlik’te üretime geçecek olan olan tesisin özellikle bazı yeni teknoloji ürünleriyle ilgili görüşmelere başladı. Bu adımın hem Bursa’nın hem sektörümüzün geleceği için çok önemli olduğuna inanıyorum.”

BURSA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:42

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