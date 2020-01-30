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OSMEK’te fikirler gerçeğe dönüşüyor

İHA

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursu (OSMEK) bünyesinde açılan 'Pazarlama Perakende Satış Görevlisi Kursu'nda fikirler gerçeğe dönüşüyor.

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursu (OSMEK) bünyesinde açılan ‘Pazarlama Perakende Satış Görevlisi Kursu’nda fikirler gerçeğe dönüşüyor.
‘Sosyal Belediyecilik’ alanında örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi’nin Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlediği OSMEK kursları, meslek sahibi olmayan vatandaşları çalışma hayatına kazandırıyor. Soğanlı Kültür Merkezi’nde verilen pazarlama eğitiminde kursiyerler kişisel bakım, müşteri özellikleri, satış teknikleri, iş planı hazırlama ve ticarî belge almanın inceliklerini öğreniyor. Toplam 184 saatlik eğitimin verildiği kursta üniversite öğrencilerinden ev hanımlarına, çalışanlardan emeklilere kadar her yaş grubundan öğrenci bulunuyor. Ayrıca iş kurmak isteyenler yönlendirilerek, girişimcilere destek veriliyor.
OSMEK sayesinde iş kurduğunu belirten kursiyerlerden Emirhan Öz, “Yıllardır pazarlamacı olarak kendi markamı oluşturmak istiyordum. Bu doğrultuda kursa başladım. Çünkü etkili bir şekilde pazarlama yapabilmeyi ve ürün tespit edebilmeyi öğrenmem lâzımdı. Aynı zamanda pazarlamanın, kişisel gelişim ve çevremizde oluşturacağımız güven endeksinde de etkili olacağını düşünüyorum. Hocamızın da desteğiyle logo, ambalaj, poşet tasarladım. Kurstan çok faydalandım. OSMEK sayesinde kendi işimin patronu oldum. Bizlere böyle bir fırsatı sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür ediyorum” dedi.
Kurs eğitmeni Selda Özyeşil ise maksatlarının üretime ve istihdama katkı sağlamak olduğunun altını çizerek, “Belediyemiz, pazarlama perakende alanında ulusal ve uluslararası seviyede kursiyerler yetiştirme, standartları uygun her yaş grubundaki kursiyerlere eğitim verme imkânı sağladı. Mezun olacak arkadaşlarımız pazarlama ve perakende alanında mesleki yeterlilikler kazanıp, satış elemanlığı yapabilecekler. Bunun yanı sıra kurs sonunda aldıkları Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarıyla iş arayanlar arasında bir adım önde olacaklar. Böylece eğitimli bir satış elemanıyla firma da kalkınacak. Kursumuzun oldukça verimli geçtiğine inanıyorum. Herkesi kursumuza davet ediyorum” diye konuştu.

BURSA

30 Ocak 2020 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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