Bursa'da tarım arazilerine hayat veren Kocayusuf Göleti, kurudu

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, 3 köyün tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Kocayusuf Göleti'nin yüzde 80'i kurudu. Yağışların azalmasıyla birlikte kıyıdan yer yer 100150 metre içeri çekilen gölet, çiftçileri tedirgin etti.

Mudanya ilçesine bağlı Dedeköy, Hasköy ve Ülkü köylerinin yaklaşık 1980 yılından beri tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Kocayusuf Göleti'nin yüzde 80'i kurudu. Yağmur ve kar sularıyla beslenen gölette, yağışların azalmasına bağlı olarak su seviyesinin düşmesi, köylüleri tedirgin etti. Kıyıdan yer yer 100150 metreye kadar çekilen baraj, drone ile havadan görüntülendi. Yağışların azalmasıyla birlikte göletteki su seviyesinin düştüğünü dile getiren çiftçiler, su seviyesinin daha da düşmesi halinde bölgede bulunan zeytin, şeftali, üzüm bahçelerinin, tarımsal sulama anlamında olumsuz yönde etkileneceğini söyledi.

'40 YILDIR SULAMA İHTİYACINI KARŞILIYOR'

Bölgenin yaklaşık 40 yıldır sulama ihtiyacını karşılayan göletteki su seviyesinin azalmasıyla birlikte bazı çiftçilerin bahar ayında ekin ekmeyeceğini söyleyen Dedeköy Mahalle Muhtarı Bülent Sezgiç, "Hasköy ile Dedeköy arasındaki ovaya hitap ediyor. Yıllardır çok güzel sulama yapardık. Gölet eskiden sürekli dolardı. Son zamanlarda küresel ısınmadan dolayı dolmuyor. Her yıl aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Kaynakları düzgün çalışmıyor. Eskiden kış ayları yağışlı geçtiği için daha çok kar yağdığı için kaynakları daha güzel çalışıyordu. Şimdi kaynakları yetersiz geliyor. Kışlar da yeterli olmadığı için geliri az. O yüzden göletimiz dolma sıkıntısı çekiyor. Bu durum üreticiyi de çok etkileyecek. Üretici ürün ekemeyecek. Baraj dolmayınca üretici ürün ekmeyi düşünmüyor. Bu da üretimi etkiliyor. Eskiden her zaman dolardı. Balık tutanlar da oluyordu. Şimdi balık da kalmadı" dedi.

Civar köylerde yaşayan çiftçilerden bazıları da göletin dolu olduğu zamanlar deniz gibi göründüğünü ve 3 köyün sulama ihtiyacını fazlasıyla karşıladığını belirtti. Suların azalmasıyla birlikte tedirgin olan çiftçiler, bahar ayında yağış olmaması halinde tarımsal sulamada zorluk çekeceklerini dile getirdi.



BURSA 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:41

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