Meslek kursunu katılan kadınlar sergi açtı...

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan meslek kurslarına katılan Sema Aydemir ve arkadaşları, yaptıkları resimleri Ördekli Kültür Merkezinde sanatseverlerle buluşturdu.

Sema Aydemir, Nursen Yurttaş, Gürsel Erden, Necla Masatoğlu, Esma Acar ve Yasemin Süzer tarafından yapılan eserlerin yer aldığı sergiye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Resimlerde Bursa'nın eşsiz güzelliklerine yer verildi. Emekli olduktan sonra kendini keşfettiğini, sanata duyduğu ilgi ve sevgi sayesinde BUSMEK’le tanıştığını belirten Sema Aydemir, "Herkes farklı meslekleri yapmalarına rağmen, BUSMEK kursunda buluşup, Yasemin Süzer başkanlığında altı kadın birlikte sergi açmaya karar verdik. Kursta öğrendiğimiz resim sanatında Bursa'nın eşsiz güzelliklerini tablolara yansıttık. Emekliliğin ikinci bahar olduğunu, evde boş oturup beklemek yerine kurslarda bir şeyler öğrenip diğer insanlara göstermeye karar verdik. İçimizdeki sanat ruhunu tablolara yansıtmaya çalışıyoruz. Renkleri, desenleri, ışığı öğreniyoruz. Etrafımıza farklı şekilde bakmayı öğreniyoruz'' dedi.

Her tablonun farklı bir hikayesinin olduğunu belirten Sema Aydemir, her yaptıkları resme kendilerinden bir şeyler kattıklarını ve farklı yerlerden gelip ortak bir yerde buluştuktan anlattı.

BURSA 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:41

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