Vali Canbolat Karacabey’de muhtarlarla bir araya geldi

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Karacabey İlçesi muhtarlarıyla bir araya geldi. Canbolat, toplantıda muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

Bursa Valiliği koordinesinde Karacabey Ticaret Borsası Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkçı, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, il ve ilçe daire müdürleri ile birlikte Karacabey ilçe muhtarları katıldı. Toplantıda kurumlar tarafından Karacabey merkez ve köylerinde yapılan ve yapımı devam eden çalışmalar ile verilen hizmetler hakkında sunum yapıldı.

Sunumun ardından muhtarlar mahallelerinin sorun ve taleplerin iletirken, toplantı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

BURSA 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:41

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