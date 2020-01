Mahalleli park alanlarını kendi ağaçlandırdı

Nilüfer ilçesi 19 Mayıs Mahallesi sakinleri, kendi mahallelerindeki park alanlarını kendileri ağaçlandırarak yaşadıkları kente sahip çıkmak adına takdirle karşılanan bir vatandaşlık örneği sergiledi.

Nilüfer’in her mahallesinde oluşumu tamamlanan Mahalle Komiteleri, katılımcılık, birlikte yönetim ve yaşadığı kente sahip çıkma adına örnek çalışmalara imza atıyor. Nilüfer Belediyesi tarafından halkın karar süreçlerine katılımını sağlamak amacıyla 2009 yılında hayata geçirilen Mahalle Komiteleri, doğrudan demokrasi ve vatandaşların yönetimde söz sahibi olmaları yönünde önemli mesafe katederek, Nilüferliler tarafından benimsenen yerleşik bir yapıya kavuştu.

Nilüfer’in 64 mahallesinde seçimle belirlenen Mahalle Komiteleri, Nilüfer Belediyesi’nin Stratejik Plan çalışmaları sürecinde yapılan çalıştaylarda biraraya gelerek, her yıl kendi mahallelerine yapılacak yatırımlara kendileri karar veriyor. Bölgelerindeki sorunlarla birlikte çözüm önerilerini de hep birlikte tartışarak karara varıyorlar. Kentsel demokrasi adına Türkiye’ye örnek bir yapı oluşturan Mahalle Komiteleri, zaman zaman “yaşadığı kente sahip çıkmakaidiyet duygusu geliştirmek” adına takdir toplayan işlere de imza atıyor. Bunun son örneği 19 Mayıs Mahallesi’nde sergilendi.

Bölgenin imar planlarında park olarak ayrılmış yerlerde Mahalle Komitesi’nin organizasyonuyla ağaçlandırma çalışması yapan mahalle halkı, Orman Bölge Müdürlüğü’nden satın aldıkları ağaçları imece yöntemiyle dikerek, kendi ağaçlandırma çalışmalarını kendileri yaptılar.

Sadece sorunları dile getirip hep belediyeden hizmet talep eden vatandaş modeli yerine, sorunlara çözüm üretme konusunda da belediye ile ortak olan, kendi mahallesi ve kenti için kafa yoran, fikir üreten ve hatta insiyatif alıp emek veren bir vatandaşlık örneği sergileyen mahalle halkı, bu girişimleriyle büyük takdir topladı.

Ağaçlandırma çalışmasının birinci etabını tamamladıklarını belirten 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Mehmet Fatih Hatipoğlu, satın alınan ağaçların transferi ve ağaç diktikleri alanların ölçülendirilmesi ve düzeltilmesi konularında belediye ekiplerinden yardım aldıklarını ve bu şekilde 170 ağaç diktiklerini söyledi. Mahallenin yeşillendirilmesi ve güzelleştirilmesi için gönüllü olarak emeğini koyan, maliyetini karşılayan vatandaşlara teşekkür eden Hatipoğlu, bu çalışmanın ikinci etabını da Mart ayında bir şenlik şeklinde yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

Daha yeşil bir Nilüfer için halka bu yıl 20 bin fidan dağıttıklarını hatırlatan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise, 19 Mayıs Mahallesi’nde sergilenen vatandaşlık örneğinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Nilüfer halkının her zaman farkını ortaya koyduğunu kaydeden Başkan Erdem, “Çocuklarımıza yaşanabilir kentler bırakabilmek için yeşil alanlarımızı artırmaya çalışıyoruz, doğayı yeşili korumak konusunda bilinçli ve çevre sorunlarına karşı duyarlı olan Nilüfer halkı da bu çabamıza destek veriyor. Biz her zaman Mahalle Komitelerimizin kent yönetiminde daha etkin rol almalarını istiyoruz. 19 Mayıs Mahallesi’nde yapılan imece ile yaşadığı kente sahip çıkan bir vatandaş modelini gördük. Bundan da büyük mutluluk duyduk” dedi.

