Karatecilerden Başkan Kanar'a ziyaret

Anadolu Yıldızlar Ligine katılmaya hak kazanan Mustafakemalpaşa Belediyesporlu karateciler Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ı ziyaret etti.

26 Ocak Pazar günü Bursa’da tertiplenen Anadolu yıldızlar ligi il seçmelerinde dereceye girerek ilçeyi temsil etmeye hak kazanan sporcular turnuvalar öncesi Başkan Kanar’ın konuğu oldu. Turnuvanın birincilerini makam odasında ağırlayan Başkan Kanar, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, karatecileri tebrik edip başarı dileklerinde bulundu.

Karatede başarıdan başarıya koşan sporcuların bütün müsabakalardan derecelerle döndüğünü belirten Başkan Mehmet Kanar, spora ve sporcuya desteklerinin süreceğini ifade etti.

Birçok kulübün ve sporcunun katılacağı Anadolu yıldızlar ligi müsabakaları 2223 Şubat tarihinde Çanakkale’de düzenlenecek. Mustafakemalpaşa’yı ise Belediyesporlu karateciler Muhammed Tutaş, Sudenaz Özdel ve Nur Sena Yerlikaya temsil edecek.

BURSA 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:22

İKİNDİ 16:02

AKŞAM 18:27

YATSI 19:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.