Rampadan kayan otomobilinin peşinden böyle koştu

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BURSA'nın İznik ilçesinde, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, yıkama ünitesindeki rampadan kayıp, çıktığı karayolunda kamyonla çarpıştı. Sürücünün aracının peşinden koştuğu anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, cumartesi günü öğle saatlerinde, İznikOrhangazi Karayolu'nda meydana geldi. Akaryakıt istasyonuna giren sürücü Yusuf M.K. (32), 34 UJ 3543 plakalı otomobilini, araç yıkama ünitesine soktu. Otomobili, yıkama bölümüne belirlenen standartlarda yanaştıramayan Yusuf M.K., otomata para atıp, beklemeye başladı. Dönen fırçaların ilerlemediğini fark edince de otomobilini içeri doğru itmek istedi. Ancak el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, yıkama rampasından kayıp, karayoluna çıktı. Yusuf M.K.'nin peşinden koştuğu otomobil, karayolunda iki otomobili teğet geçip, karşı yönden gelen Selçuk U. idaresindeki 33 AAJ 259 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.



BURSA 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:41

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