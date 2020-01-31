Bursaspor'un yüzü evinde gülüyor

- Bu sezon ligin en iyi iç saha performanslarını sergileyen ekiplerinden biri olan Bursaspor, Eskişehirspor ile Bursa'da oynadığı 36 maçın 20'sini kazanırken sadece 3 kez yenildi.
TFF 1´inci Lig´de zirve yarışını sürdüren Bursaspor, 20´nci hafta mücadelesinde 2 Şubat Pazar günü sahasında Eskişehirspor´u konuk edecek.
Ligin son sırasında yer alan rakibi karşısında mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak Bursa temsilcisinin, geçmiş maçlarda Eskişehirspor´a karşı evinde kurduğu üstünlük ise göze çarpıyor. İki takım bugüne kadar Bursa´da çeşitli lig ve kupa kulvarlarında 36 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 20´sini kazanan taraf Bursaspor olurken, Eskişehirspor ise bu süreçte yalnızca 3 galibiyet elde edebildi. Geride kalan 13 randevuda ise taraflar, puanları paylaştı.
SON 5 MAÇIN TAMAMINI KAZANDI
Bursaspor, evinde rakibine karşı yakaladığı üstünlüğü son maçlarında da sürdürdü. Süper Lig, 1´inci Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 3 kulvar dahilinde oynanan son 5 maçın tamamından galip ayrılan Bursaspor oldu. Aynı zamanda 7 maçtır da Eskişehirspor´a kaybetmeyen Bursa temsilcisi, bu sezon ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı mücadeleden de Kubilay Kanatsızkuş ve Iasmin Latovlevici´nin golleriyle 2-0 galip ayrıldı.
BURSASPOR EVİNDE ETKİLİ
Evinde iyi sonuçlara imza atan Bursaspor, bu sezon iç sahada ligin en etkili takımlarından biri olarak da dikkat çekiyor. Sahasında 9 maça çıkan Bursa temsilcisi, bu maçların 7´sinde galibiyete uzanırken, birer beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ligin ilk iki sırasındaki Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor´un ardından topladığı 22 puanla Bursaspor, evinde en yüksek puanı hanesine yazdıran üçüncü takım konumunda yer alıyor. Eskişehir ekibi ise deplasmandaki 10 maçında ikişer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 6 kez kaybetti.
BURSA
31 Ocak 2020 Cuma
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