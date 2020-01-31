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Barcelona'nın kapısından dönen Bakambu'dan esprili paylaşım

DHA

- Bursaspor formasıyla bir dönem Türkiye'de de ter döken Cedric Bakambu, Barcelona'ya transferinin son anda gerçekleşmemesi üzerine esprili paylaşımlarda bulundu.
Bir dönem Bursaspor forması da giyen ve şu sıralar futbol hayatını Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da sürdüren Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Cedric Bakambu için İspanyol devi Barcelona harekete geçti. Barcelona Sportif Direktörü Eric Abidal, 28 yaşındaki forvetin menajeri ile temasa geçerken Çin kulübünden de transfere onay çıktı. Bunun üzerine takımının Seul'deki kampından ayrılarak İspanya yolculuğu için Hong Kong'a geçen yıldız oyuncu, Abidal tarafından Barcelona'nın transferden vazgeçtiğinin bildirilmesi üzerine takımına döndü.
Konuya sosyal medya hesabı üzerinden esprili bir dille yaklaşan Cedric Bakambu, transfer değerlerini aktaran Alman sitesi 'Transfermarkt'ı etiketleyerek, "Transfer geçmişimi 'Neredeyse Barcelona' olarak değiştirin lütfen. Ne olursa olsun sürece güveniyorum. Her şey için Tanrı'ya şükürler olsun. Griezmann, seninle de başka bir zaman görüşürüz" ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine Transfermarkt tarafından deneyimli oyuncunun transfer geçmişine 'Neredeyse Barcelona' ibaresi eklenirken, Bakambu da "Teşekkür ederim, hayallerim gerçek oldu" diye yanıt verdi.
Sosyal medyada Bakambu'ya Türk futbolseverler tarafından da destek mesajları gönderildi.

BURSA

31 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:41
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