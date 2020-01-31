TOFAŞ, Gaziantep Basketbol'u ağırlıyor

TOFAŞ Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi 18'inci haftasında evinde Gaziantep Basketbol ile kozlarını paylaşacak. Yarın Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu´nda oynanacak karşılaşma saat 13.00´de başlayacak.
ING Basketbol Süper Ligi´nde 18'inci haftanın açılış maçında TOFAŞ, Gaziantep Basketbol´u konuk edecek. Ligdeki son 3 maçını kazanmayı başaran, hafta içinde de 7Days Eurocup TOP16 turunda sahasında Joventut Badalona´yı 15 sayı farkla mağlup ederek çeyrek final yolunda önemli bir galibiyete daha imza atan Mavi Yeşilliler, ligde galibiyet serisini 4´e çıkarmak isterken, Bursa ekibinde eksik oyuncu bulunmuyor. Ligde geçen hafta evinde Fenerbahçe Beko´yu 81-70 deviren konuk Gaziantep Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi´nde ise 29 Ocak´ta deplasmanda Rus temsilcisi Nizhny Novgorod´a 89-64 kaybetti. TOFAŞ ile Gaziantep Basketbol arasında daha önce oynanan 13 maçta TOFAŞ Basketbol Takımı 9 galibiyet alırken; 4 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.
Yarın Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu´nda oynanacak karşılaşma saat 13.00´de başlayacak. Mücadeleyi Kerem Baki, Serdar Ünal, Halil Baldemir hakem üçlüsü yönetecek.
BURSA
31 Ocak 2020 Cuma
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