Karacabey şampiyonluk yolunda keskin virajda

- Karacabey Belediyespor'un kritik Nevşehir Belediyespor maçına ilişkin konuşan Başkan İsmail Ülker, "Bu maçın zor geçeceğini biliyoruz. Ancak biz bu deplasmandan galibiyetle dönmek istiyoruz. Tek hedefimiz bu sezon şampiyon olarak 2'nci Lig'e direkt çıkmak. Bunu başaracak gücümüz de inancımız da var" dedi.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta lider durumda bulunan Karacabey Belediyespor ligde play-off mücadelesi veren Nevşehir Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. 2 Şubat Pazar günü saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi Celal Bayraklı yönetecek. En yakın rakibi Nazilli Belediyespor'un 11 puan önünde lider durumda bulunan Bursa temsilcisi, Play-Off hattında bulunan 5'inci sıradaki Nevşehir Belediyespor deplasmanından mutlak 3 puanla dönerek şampiyonluk yolunda önemli bir virajı daha geçmek istiyor.

Nevşehir Belediyespor maçıyla ilgili açıklamalarda bulunan Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, "Şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülümüz yok. Nevşehir Belediyespor deplasmanı, her takım için zor bir deplasman. Nevşehir Belediyespor deplasmanını ciddiye aldık. Bu maçın zor geçeceğini biliyoruz. Tüm hazırlıklarımızı buna göre yaptık. Nevşehir Belediyespor'un Play-Off hedefi var. O nedenle her iki takım için de zevkli, çekişmeli ve zor bir maç olacak. Onlar da kendi saha ve seyircilerinin önünde galip gelmek için mücadele verecekler. Ancak biz bu deplasmandan galibiyetle dönmek istiyoruz. Tek hedefimiz bu sezon şampiyon olarak 2'nci Lig'e direkt çıkmak. Bunu başaracak gücümüz de inancımız da var. İnşallah Karacabey'e iyi bir sonuçla döneceğiz" diye konuştu.

Karacabey Belediyespor, ligde oynadığı 20 karşılaşmada 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu topladığı 44 puan ile lider durumda bulunurken, Nevşehir Belediyespor 20 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle aldığı 31 puanla 5'inci sırada bulunuyor.



BURSA 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:41

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