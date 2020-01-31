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Karacabey'de kaçak sigara operasyonu

DHA

- BURSA'nın Karacabey ilçesinde yapılan operasyonda, 5 bin 140 doldurulmuş sigara ve 820 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kaçak sigaraya ilişkin 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda sigara, puro, sigarillo, kıyılmış tütün, pipo ve nargile tütünü satan yerlere yönelik kontroller gerçekleştirilirken, yapılan aramalarda 5 bin 140 doldurulmuş sigara ve 820 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Operasyon sonucunda kaçak ürünlere el konulurken, işletme sahiplerine de idari para cezası uygulandı.

BURSA

31 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:41
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