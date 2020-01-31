Karacabey'de kaçak sigara operasyonu

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- BURSA'nın Karacabey ilçesinde yapılan operasyonda, 5 bin 140 doldurulmuş sigara ve 820 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kaçak sigaraya ilişkin 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda sigara, puro, sigarillo, kıyılmış tütün, pipo ve nargile tütünü satan yerlere yönelik kontroller gerçekleştirilirken, yapılan aramalarda 5 bin 140 doldurulmuş sigara ve 820 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Operasyon sonucunda kaçak ürünlere el konulurken, işletme sahiplerine de idari para cezası uygulandı.



BURSA 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:41

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