Kaza ânı kameraya böyle yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gele kazada bir kişi yaralandı. Kaza ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza Doğu Garajı girişinde meydana geldi. Kurşunlu Mahallesinden gelip Doğu Garajına girmek isteyen Baki A. idaresindeki otobüs, karşıdan karşıya geçmek isteyen Emel Aşık'ı fark etmeyince çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz kadın yere düşerek yaralandı. Kazayı görenler kadının yardımına koştu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Emel Aşık hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ânı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
BURSA
31 Ocak 2020 Cuma
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