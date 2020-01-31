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Bursa Türkiye’nin 'bilim üssü' oluyor

İHA

Bursa'nın 2012 yılında başladığı bilim macerası, Türkiye'nin bilim üssü olma yolunda mutlu sona yaklaşıyor.

Bursa Türkiye’nin 'bilim üssü' oluyor

Bursa’nın 2012 yılında başladığı bilim macerası, Türkiye’nin bilim üssü olma yolunda mutlu sona yaklaşıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) ile yılda 200 bin bilim meraklısını ağırlayan Bursa, 23 Nisan’da açılışı planlanan Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi’nin hizmete girmesiyle Türkiye’nin bilim üssü olmaya hazırlanıyor. Ürettiği Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin bilimle olan yolculuğu 2012 yılında Merinos AKKM’de 2500 metrekarelik küçük bir alanda başladı. Yaptığı etkinlikler ve ürettiği eğitim teknolojileri ile kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran BTM, 25 Ocak 2014 tarihinde 10 bin metrekarelik kapalı alana sahip yeni yerine taşındı. Burada kendi deney düzeneklerini üreten, dünyanın sayılı bilimsel etkinlikleri arasında gösterilen Bursa Bilim Festivali’ne (Science EXPO) imza atan ve geçtiğimiz günlerde 6. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, Türkiye’ye de örnek oldu.
Kısa sürede kendi dönemsel sergilerini üreten, pazarlayan ve dış dünyaya sunan bir marka başarısı yakalayan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, Türkiye’de bilim merkezi kurmak isteyen kurumlara da danışmanlık vermesinin yanı sıra proje ve sergi desteği de sağlıyor. Şimdiye dek birçok il ve ilçe belediyesine bilim merkezi kurulması yönünde destek veren Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, TÜBİTAK’ın proje çağrıları dâhil olmak üzere birçok bilimsel etkinlik ve organizasyonda doğal bilirkişi olarak görülüyor. Türkiye genelinde “Bilim Şenliği” organize etmek isteyen ya da “Bilim Toplum Projeleri” üreten kurumlar da rol model aldıkları Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin deneyim ve fikirlerinden faydalanıyor.
Türk astronotlar Bursa’da yetişecek
Yıllık 200 bine yakın ziyaretçisiyle Bursa’nın gururu Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin hemen yanına yaptırılan Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) de Bursa’yı uzay ve havacılık alanında zirveye taşıyacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve TÜBİTAK işbirliğinde yaptırılan GUHEM, zeplin şeklindeki mimarisiyle de kente değer katacak. 13 bin metrekare alanda yapımı devam eden merkez tamamlandığında Avrupa'da en iyi, dünyada ise ilk 5 havacılık ve uzay merkezinden biri olacak. Uzay ve havacılıkla ilgili eğitim amaçlı düzenek ve sergilerin yer alacağı GUHEM Türkiye'nin en önemli tematik eğitim merkezi durumuna gelecek.
Bursa’yı bilim üssü yapacak dev projeye ilişkin bilgi veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, GUHEM’in Bursa’nın en prestijli projelerinden biri olacağını söyledi. Merkezin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda açılacağını ifade eden Başkan Aktaş, yaklaşık 200 milyon liraya mal olacak GUHEM’in kentin marka değerine önemli bir katkı sunacağına dikkat çekti. Aktaş “Burası, geleceğimiz olan yavrularımızın, gençlerimizin çok daha iyi yetişmeleri, özellikle uzay teknolojileriyle tanışmaları, yüksek teknolojiyi tanımaları ve özellikle de havacılıkla alakalı özel eğitim alacakları çok güzel bir mekân olacak. Türkiye ve dünya hızla ilerliyor. Bu hızlı gelişime Bursa da aynı hızla katkı sağlıyor. Türkiye’de artık insansız hava araçlarını, helikopterleri, yerli üretimleri ve yazılımları konuşuyoruz. Bu alanlarda dünyanın sayılı ülkeleri arasına giriyoruz. Bu alanlarda yetişmiş insan kaynağı da çok önemli. Gençlerimizi, çocuklarımızı bu alanlara yönlendirerek kendi insan kaynağımızı üretebiliriz. Ülkemizin geleceği bilim ve teknolojik atılımda yatıyor” diye konuştu.
GUHEM’in faaliyete geçtiğinde sadece Türkiye’de değil dünyada tanınan bir yatırım olacağına dikkat çeken Aktaş, “GUHEM, hedefe giden yolda öncü olacak. Genel olarak çocuk ve gençlere hitap ettiği için kendimize 23 Nisan tarihini açılış hedefi olarak belirledik. Bu özel projemizin startını cumhurbaşkanımızla birlikte vermek istiyoruz” diye konuştu.

BURSA

31 Ocak 2020 Cuma

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