5 metre ilerideki üst geçit yerine yoldan geçmek istedi, araç çarptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 5 metre ilerideki üst geçit yerine yoldan geçmeye çalışan Bayraktar Alemdar'a (87) hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan Alemdar, hastanede tedaviye alındı.

Bursa-Ankara Karayolu üzerinde seyir halinde olan Metin T. (22) yönetimindeki 34 UN 5238 plakalı hafif ticari araç, 5 metre ilerideki üst geçit yerine yoldan karşı tarafa geçmek isteyen Bayraktar Alemdar´a çarptı. Yaşlı adam ağır yaralanırken, yardımına sürücü ile çevredekiler koştu.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Alemdar'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.



BURSA 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:22

İKİNDİ 16:02

AKŞAM 18:27

YATSI 19:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.