Taban: “Çiftçilerimizin kalkınması için desteklerimiz sürecek”

İnegöl Belediyesi’nin her hafta cuma sabahı farklı bir camide düzenlediği “Bereket Sofrası Halk Günleri” çerçevesinde bu hafta Edebey Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Alper Taban, “Büyükşehir kanunundan sonra kırsal mahallelerimizin daha şanslı hale geldiğini düşünüyorum. Çünkü büyük yatırımlar, altyapı ve üstyapı yatırımları gibi yatırımlar kırsal mahallelerimize daha hızlı şekilde ulaşmaya başladı. Tarımsal anlamda çiftçilerimizin kalkınması noktasında da desteklerimiz, çalışmalarımız sürecek” dedi.

Vatandaşlar mahalleleri hakkındaki talepleri ilk ağızdan Başkan Alper Taban’a iletme fırsatı buldu. Kahvaltının ardından yapılan dualar sonrası Belediye Başkanı Alper Taban, cemaate hitaben bir konuşma yaptı. Taban, “Biz böyle her cuma sabahı sabah namazı buluşmalarını farklı bir mahallemizde, farklı bir camimizde kıymetli AK Parti İlçe Başkanımızla, yöneticilerimiz ve meclis üyelerimizle birlikte farklı bir muhitte gerçekleştiriyoruz. Burada amacımız her fırsatta bir vesile ile vatandaşlarımızla bir arada olabilmek. Namazlarımızı eda etmek bir tarafa ama bunun yanı sıra bu buluşmalar sayesinde bu sofraları paylaşmak, simit, zeytin, peynir şeklinde mütevazı sofralarda sizlerle beraber olmaya çalışıyoruz” dedi.

2 yıldır görevde olduğunu da hatırlatan Başkan Taban, “Allah razı olsun ne zaman gelsek, gitsek çok güzel şekilde ağırladınız. Bugün de soframıza icabet ettiniz. Bilhassa yavrularımızın burada olması beni daha da mutlu etti. Hocamız onları gayretler yetiştirmeye çalışıyor. Bizler de bundan çok memnun olduk. Bugün bizler konuşmaktan ziyade sizlerin bize iletmek istediğiniz konular varsa onları da dinlemek adına bu buluşmaları yapıyoruz” diye konuştu.

Başkan Taban, 2019 yılını dolu dolu geçirdiklerini ve 2020 yılında da yatırımların süreceğini kaydederek şöyle konuştu:

“Yaptığımız çalışmaları da kamuoyu ile paylaşmaya çalıştık. Yapmaya çalıştığımız şeylerden aslında en önemlisi, herkes kaynak üretmeye çalışırken projelerini gerçekleştirmek için, bizler zaten kaynaklarımız var bunları tasarruflu ve doğru kullanırsak kırsalda da merkezde de tüm mahallelerimizde eksiklerimizi bir an önce gideririz düşüncesiyle gayretle çalışıyoruz. Yine Büyükşehir Belediyemizin, ilçe belediyemizin, beraberinde bakanlıklardan gelecek olan çalışmalarla inanıyoruz ki sizlerin ihtiyacı olan, huzurlu ve rahat bir şekilde yaşayabilmeniz için ihtiyacınız olan tüm eksiklikleri gidermek üzere dönemin sonuna kadar güzel çalışmalar yapacağız. Mahallemizin eksikleri noktasında da inşallah bir bir bu eksiklikleri gidereceğiz. Büyükşehir kanunundan sonra açıkçası kırsal mahallelerimizin daha şanslı hale geldiğini düşünüyorum. Çünkü büyük yatırımlar, alt ve üst yapı yatırımları gibi yatırımlar kırsal mahallelerimize daha hızlı şekilde ulaşmaya başladı. Doğalgaz kullanımı da köylerimizde başladı. Eskiden yoktu. Artık bu kolaylığı köylerimizde de kullanabiliyoruz. Bundan sonrası için inşallah gençlerimize yatırım yapacağız. Çiftçilerimizin kalkınması noktasında desteklerimiz sürecek. Biliyorsunuz Üreten Çiftçiler Kooperatifini kurduk. Çiftçilerimizin yanında olabilmek için orada gerek üretilen ürünlerin pazarlanması, depolanması gibi konularda destek olmak için güzel bir alan açtık. Arkadaşlarımız da burada güzel çalışmalara imza atıyor. İnşallah kısa zaman içerisinde soğuk hava deposunun temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Güzel işler olacak inanıyorum. Genç bir ekibimiz var. İnşallah sizleri mahcup etmeyeceğiz.”

