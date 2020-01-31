Bursaspor'da Eskişehir maçı öncesi 3 bine yakın bilet satıldı

Bursaspor'da, pazar günü oynanacak Eskişehirspor maçı öncesinde şu ana kadar 2 bin 278 bilet satıldı.
Yeşilbeyazlılar, pazar günü sahasında Eskişehirspor ile zorlu müsabakaya çıkacak. Teknik Direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde son 3 maçta sahadan galibiyetle ayrılan timsah, bu zorlu karşılaşmayı da kayıpsız geçmek istiyor. Ara transfer döneminde 5 futbolcuyu kadrosuna katarak, takımın daha da güçlenmesi üzerine taraftarların da pazar günkü maça ilgisinin yoğun olması bekleniyor. Pazar akşamı 19.00'da başlayacak karşılaşma öncesinde şuana kadar 2 bin 278 bilet satıldı. Maç saatine kadar taraftarların biletlere ilgi göstermesi ve stadyumda 20 bin üzeri taraftarın olması hedefleniyor. Yeşilbeyazlılar, bu sezon 8 bin 430 kombine bilet sattı.
BURSA
31 Ocak 2020 Cuma
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