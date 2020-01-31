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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çarşıyı Türk bayraklarıyla donattılar

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağına yapılan çirkin saldırıya tepki gösterilerek çarşı Türk bayraklarıyla donatıldı.

Çarşıyı Türk bayraklarıyla donattılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağına yapılan çirkin saldırıya tepki gösterilerek çarşı Türk bayraklarıyla donatıldı.
Avrupa Parlamentosunda Yunan Milletvekili Loannis Lagos tarafından Türk bayrağına yapılan çirkin saldırı ülke genelinde olduğu gibi İnegöl'de de şiddetle kınandı. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, beraberinde İlçe Kaymakamı Şükrü Görücü, Belediye Başkanı Alper Taban, İTSO Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaşın katılımı ile Uzun Sokak'ta bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamanın ardından çarşı esnaflarına ve vatandaşlara şanlı Türk bayrağı hediye edildi.
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Herkesin bildiği üzere AP’de ismini, cismini bilmediğim, tanımadığım kişinin bayrağımız ile ilgili yaptığı saygısızlık, terbiyesizlik bizleri derinden üzmüştür. Bizler öncelikle Türk Milleti olarak vatanını, bayrağını en manevi değerde tutan milletiz. Kişiler bu tür provokasyonda bulunabilirler. Önemli olan Avrupa Parlamentosu gibi bir kurumun, çatının altında bu provokenin yapılması bizleri derinden üzmüştür. Bizler, Avrupa Parlamentosunu kınıyoruz. O müptezelin bizim için bir değeri yoktur. Vatanını, bayrağını seven esnaf, tüccar sanayici olarak, esnafımızı ziyaret ederek bayrak dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Öncelikle şehitlerimize ve gazilerimize dua ve saygılarımı sunuyorum” dedi.
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, “Konu bayraksa, vatansa, bağımsızlık ve dinimiz ise her zaman olduğu gibi bugünde bir araya geldik. Söz konusu bayrak ise gerisi teferruattır. Kendini bilmezlerin yaptığı, amacını aşan açıklamalar bizi rahatsız etmiştir, ama buna pabuç bırakacak halimiz yoktur. Devlet büyüklerimiz gerekli adımları atacaktır. Vatandaş olarak, yerel yöneticiler olarak bizlerde bunu şiddetle kınıyoruz. Her zaman olduğu gibi bugünde tek yüreğiz. Herkesin gönlü rahat olsun. O açıklamayı yapanın yanına bu kar kalmayacaktır” diye konuştu.
İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü ise, “Bu kişiye en güzel cevabı kendi Dışişleri Bakanımız verdi. Bir 'Nazi' artığı diyor. Nazi artığına bizim diyecek bir şeyimiz yok, ama ay yıldızlı bayrak uğruna nice canlar verildi. Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez bunu herkes bilir. Geçmişte de Yunanistan’la aramızda ki savaşta, devletimizin kurucu Mustafa Kemal Atatürk’ün önüne bayrak serildiğinde bir devletin bağımsızlığının sembolünü çiğnenmemiştir. Bunu iyi bilmeliler. Bu milletin bayrağı ve değerleri ile kimse oynamasın sonunu herkes görür” şeklinde konuştu.

BURSA

31 Ocak 2020 Cuma

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