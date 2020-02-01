Bursa'da 250 polisle yol uygulaması

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BURSA'da, 250 polis ile yapılan uygulamada 900 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, 644 araç kontrol edildi. Uygulamada 116 bin 667 TL ceza kesen ekipler, 6 otomobili de trafikten menetti.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentin 12 ayrı noktasında yol uygulaması yaptı. 250 polisin katılımıyla gerçekleşen uygulamada 900 kişi Genel Tarama Sistemi'nden (GBT) incelendi, 644 araç kontrol edildi. Yapılan uygulamada toplam 116 bin 667 lira para cezası kesilirken, 6 araç trafikten men edildi, yoklama kaçağı olduğu belirlenen bir kişi yakalandı.

Kentin huzurunu arttırmak için uygulama yapıldığını belirten yetkililer, kontrollerin artarak devam edeceğini belirttiler.



BURSA 01 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:40

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