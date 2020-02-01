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İnegöl'de ev ve samanlık kül oldu

İHA

Bursa'da gece saatlerinde meydana gelen yangında bir ev ile samanlık cayır cayır yanarak kül oldu.

İnegöl'de ev ve samanlık kül oldu

Bursa'da gece saatlerinde meydana gelen yangında bir ev ile samanlık cayır cayır yanarak kül oldu.
Yangın İnegöl ilçesi Gedikpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Önder Kap'a ait samanlıkta belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede alevler büyüyerek eve de sıçradı. Dumanları fark eden mahalleli panik yaşayarak sokağa çıkarken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangın sonucu ev ve samanlık yanarak küle döndü.
Ekipler yangın hakkında soruşturma başlattı.

BURSA

01 Şubat 2020 Cumartesi

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  • İKİNDİ 16:03
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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