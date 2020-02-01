İnegöl'de ev ve samanlık kül oldu

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Bursa'da gece saatlerinde meydana gelen yangında bir ev ile samanlık cayır cayır yanarak kül oldu.

Yangın İnegöl ilçesi Gedikpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Önder Kap'a ait samanlıkta belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede alevler büyüyerek eve de sıçradı. Dumanları fark eden mahalleli panik yaşayarak sokağa çıkarken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangın sonucu ev ve samanlık yanarak küle döndü.

Ekipler yangın hakkında soruşturma başlattı.

BURSA 01 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:40

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