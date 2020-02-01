Tatiller çocuk sanat atölyesinde güzel

İnegöl Belediyesi’nin çocukların tatil dönemlerinde etkin bir dinlenme süreci geçirmeleri adına düzenlediği 15 Tatil Çocuk Sanat Atölyesi sona erdi. Miniklerin eğlenirken öğrendiği atölyelerde, 239 çocuk tatilin tadını farklı etkinliklerle çıkardı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Tatil Çocuk Sanat Atölyesine ilgi yoğun olurken, 2 haftalık tatil dönemi iki farklı dönem olarak planlandı. İnegöl Belediyesi Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi’nde düzenlenen çocuk sanat atölyesinde ilk hafta 121, ikinci hafta 118 çocuk atölye çalışmalarına katıldı. Böylece toplamda 239 çocuk atölye çalışmalarından istifade etti. Yarıyıl tatilinde çocukların sanatsal yeteneklerini ön plana çıkarmak, gelişimlerine olumlu bir katkı sunmak ve zamanlarını en güzel şekilde geçirmeleri için başlatılan 15 Tatil Çocuk Sanat Atölyesi’nde taş boyama, mozaik ve seramik eğitimleri verildi. Tatil günlerini en verimli şekilde geçiren çocuklar yaptıkları çalışmalar ile hem eğlendi hem öğrendiler. Düzenlenen törende sertifikalarını da alan minikler, atölye çalışmalarının kazanımlarından da faydalanmış oldu.

Öğrenme sürecinin tatillerde de devam ettiğini ve çocuklarla kaliteli zaman geçirmenin onlara büyük kazanımlar bıraktığını belirten Belediye Başkanı Alper Taban, “Çocuklarımızın tatil süreçlerinde de yanlarında olduk. Onların gelişim süreçlerinde yanlarında olmamız ve çeşitli eğiticiöğretici faaliyetlerle kazanımlarını desteklememiz gerekiyor. Çocuk Sanat Atölyemiz 2 haftalık süreci etkin geçirmeleri adına ailelerimize ve çocuklarımıza güzel bir imkan sundu. Eğitim, hayat boyu devam eden bir maraton, eğlenerek öğrenmeleri ise onlara sunabileceğimiz en güzel imkan. Emeği geçen herkese, özellikle de ebeveynlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

BURSA 01 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:40

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