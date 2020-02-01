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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Timsah zirveye ortak olmak istiyor

İHA

TFF 1. Lig'in son haftalarında aldığı sonuçlar ile yeniden şampiyonluk yarışına ortak olan Bursaspor, yarın son sırada yer almasına rağmen teknik direktör değişikliğinin ardından iyi sinyaller veren Eskişehirspor’u ağırlayacak.
TFF 1. Lig’de yakaladığı ivme ile dikkat çeken Bursaspor, yarın sahasında Eskişehirspor ile karşılaşacak. Bursa temsilcisi, 20. haftaya 33 puanla üçüncü sırada sırada girerken, Eskişehir ekibi ise 10 puanla ligin son basamağında yer alıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 19.00’da başlayacak. Müsabakada Kutluhan Bilgiç düdük çalacak. Bilgiç’in yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Gökmen Baltacı yapacak.

76. randevu
İki takım çeşitli ligler ve Türkiye Kupası olmak üzere pek çok kulvarda 75 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 28’inde kazanan taraf Bursaspor olurken, Eskişehir temsilcisi ise 22 maçtan galip ayrıldı. Geride kalan 25 müsabakada taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sezonun ilk yarısında Eskişehir’de oynanan son randevuyu Bursaspor, 20’lık skor ile kazandı. Bursa temsilcisi, rakibiyle oynadığı son 5 maçtan da galip ayrılmayı başardı.

Bursaspor sahasında etkili
Sahasında oynadığı maçlarda etkili bir görüntü çizen Bursaspor, bu sezon evindeki 9 maçta 7 galibiyet elde etti, birer kez sahadan beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı. Sahasında 22 puan toplayan Bursa ekibi, ligin de iç sahada en iyi performansa sahip takımlarından biri konumunda. Öte yandan, Bursaspor, Eskişehirspor’u 36 kez ağırlarken, bu karşılaşmaların 20’sini kazanırken, sadece 3 kez mağlup oldu. Diğer 13 maçta da taraflar bir puana razı oldu.

Özer ve Seleznov cezalı
Bursaspor, devre arasında Abdou Razack Traore, Serdar Özkan, Tayfur Bingöl, Emrullah Şalk, Kerem Can Akyüz ve Numan Bayrak’ı kadrosuna kattı. Lisansları da çıkarılan bu oyuncular, şans bulmaları halinde Eskişehirspor’a karşı forma giyebilecek. Bursa temsilcisinde Özer Hurmacı ve Yevgen Seleznov ise kart cezaları nedeniyle görev alamayacak. Eskişehirspor’da da tek eksik Talha Erdoğan. Talha, sakatlığı nedeniyle Bursaspor’a karşı oynayamayacak.

İki takım da formda
Bursaspor son maçlarında formunu yakalamış durumda. Yeşil beyazlılar, ligde oynadığı son üç karşılaşmadan da galibiyetle ayrılırken, sahasında Hatayspor ve Fatih Karagümrük’ü 21, deplasmanda da Akhisarspor’u 10 yendi. Eskişehirspor da teknik adam değişikliğinin ardından toparlanmış bir görüntü çiziyor. Bu sezon ikinci kez teknik direktör değiştiren Eskişehir temsilcisi, yeni teknik patronu Mustafa Özer ile çıktığı üç maçta da mağlup olmadı. EsEs, bu maçlarda; Boluspor ve Adanaspor ile berabere kalırken, Keçiörengücü’nü yenmeyi başardı.

BURSA

01 Şubat 2020 Cumartesi

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