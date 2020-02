Osmangazi Belediyesi camilere hizmeti sürdürüyor Deryanur Cami’ni güzelleştirecek hizmet

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

Vatandaşların ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet üreten Osmangazi Belediyesi, Yenibağlar Mahallesi’nde yer alan Deryanur Camii için ek hizmet binası inşâ ediyor.

Bünyesinde Kur'anı kerim kursu, abdesthane, tâziye evi ve helâların yer alacağı Deryanur Camii ek hizmet binasının temeli törenle atıldı. 300 metrekare alan üzerine inşâ edilecek ek hizmet binası 3 kattan oluşacak. Yaklaşık 625 bin TL kaynak kullanılacak yapının, yaz sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Temel atma töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçedeki bütün camilere, bakım onarım çalışmaları, bahçe düzenlemeleri, halılarının temizlenmesi ve ek hizmet binalarının yapılması gibi birçok konuda destek verdiklerini söyledi. Mahallelerde vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla yapılan yatırımları en önemli hizmetler olarak gördüklerini ifade eden Başkan Dündar, “136 mahallemizde sürekli çalışıyoruz. Her mahallemizde bir hizmetimiz var. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün 38 mahalledeki toplam 255 noktada çalışması var. Bu kolay değil. Fen İşleri Müdürlüğümüz 31 farklı noktada çalışmalarını sürdürüyor. Bu rakamlar ve çalışmalar Osmangazi Belediyesi’nin gücünü ortaya koyuyor. 136 mahalleye hâkim olduğunu ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verdiğini gösteriyor” dedi.

“136 mahallenin tamamında hizmetlerimizle varız”

Ek hizmet binasının temelini attıkları Deryanur Camii’nin bulunduğu Yenibağlar Mahallesi'ne bugüne kadar birçok hizmette bulunduklarının altını çizen Mustafa Dündar, “2014 yılında Yenibağlar Meydanı’nı yaptık. 3 yeni park inşâ ederken, 6 parkın da bakımını yaptık. Güner Rubacı İlkokulu’nun çevre düzenlemesini gerçekleştirdik. 3 camide çevre düzenlemesi yapıldı. Yenibağlar Çocuk Parkı yenilendi. Fen İşleri Müdürlüğümüz 18 bin ton asfalt yama ve kaplama çalışması yaptı. 484 metrekare kaldırım düzenlendi. 730 metrekare taraklı mozaik çalışması yapıldı. Toplam 33 bin 181 metrekare alan kamulaştırma yaptık ve bunun için 17 milyon TL kaynak kullanıldık. Muhtarlık binasını yeniledik. Aile Sağlık Merkezi binasına ihtiyaçlar doğrultusunda tadilat yaptık. Hakrasullah ve Yağızlar Camii’nin çevre düzenlemelerini gerçekleştirdik. Bunlar yaptığımız hizmetlerden bazıları. Hizmetlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.

Deryanur Camii için yapılacak ek hizmet binası için cami çevresinde 870 metrekare alanı istimlâk ettiklerini belirten Başkan Dündar, “Bu kamulaştırmalar için 552 bin lira kaynak kullandık. Şimdi kamulaştırdığımız alana Deryanur Cami için ek hizmet binası inşâ ediyoruz. 300 metrekare alan üzerine inşa edeceğimiz ek hizmet binası, 3 kattan oluşacak. Hizmet binasının içerisinde abdesthane, tâziye salonu ve Kur'anı kerim kursu ile helâlalar yer alacak. Bu hizmet binasıyla birlikte kamulaştırdığımız diğer alanı park ve meydan olarak düzenleyeceğiz. Yapılaşmanın yoğun olduğu Yenibağlar Mahallesi'nde yaptığımız kamulaştırmalar ile yeni alanlar üreterek mahalleye nefes aldırıyoruz. Projelerimiz devam ediyor. Her hafta bir mahallemizde yeni bir hizmetin temelini atıyoruz. Vatandaşlarımızın desteği arkamızda olduğu müddetçe bizler de hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından Deryanur Camii ek hizmet binasına ilk harç döküldü.

