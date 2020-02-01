Stajyer öğrencilere teşekkür belgesi

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

Mudanya Devlet Hastanesi, 20192020 eğitim öğretim yılının ilk döneminde meslekî ve beceri eğitimi görerek sömestr tatiline giren Mürsel Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi'nin stajyer öğrencilerine “teşekkür belgesi” verdi.

Staj eğitiminin çalışma hayatına atılan bir adım olduğunu belirten Mudanya Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Serkan Fatih Yeğen, stajda kurumlarında çalıştıkları zaman zarfında gösterdikleri azim ve gayretlerinden ötürü öğrencileri tebrik etti. Başhekim Op. Dr. Yeğen'in odasında gerçekleşen belge töreninde öğrenciler ise, meslek hayatı için kendilerine büyük tecrübeler kazandıran Mudanya Devlet Hastanesi çalışanlarına şükranlarını sundu.

BURSA 01 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:22

İKİNDİ 16:03

AKŞAM 18:28

YATSI 19:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.