Mudanya’da okul güvenliği toplantısı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde 20192020 eğitim öğretim yılı ikinci dönem öncesinde “okul güvenliği” toplantısı düzenlendi.

Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer başkanlığında Mütareke İlkokulu'nda düzenlenen toplantıda, ilçedeki eğitim öğretim kurumlarının genel durumu, okullarda ve okul çevrelerinde güvenlik yönünden azamî ölçüde alınacak güvenlik tedbirleri, okul güvenlik kameralarının değerlendirilmesi, eksiklerin tamamlanması gibi konular ele alındı. İlçe Jandarma Komutan Vekili Remzi Kılıç ile İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tomar, İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Nazım Yıldız, mahalle muhtarları, okul müdürleri ve Okul Aile Birlikleri başkanlarının hazır bulundu. Toplantıda konuşan Kaymakam Faik Oktay Sözer, öğrencilerin huzurlu bir ortamda eğitim görmeleri için okul içinde ve dışında gereken her türlü tedbirin alınması yönünde bütün idârecilerin gereken gayreti gösterdiğini söyledi. Maksatlarının her alanda olduğu gibi eğitimde de kaliteyi yükseltmek olduğunu kaydeden Kaymakam Sözer, öğrenci eğitim ve güvenliği için gerekli tedbir ve denetimlerin yeni dönemde de devam ettirileceğini sözlerine ekledi.

BURSA 01 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:40

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