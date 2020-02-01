Bursa Büyükşehir Belediyespor - Tokat Belediye Plevne: 3-0

- Efeler Ligi´nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 15'inci hafta mücadelesinde evinde ağırladığı Tokat Belediye Plevne takımını 30-28, 27-25 ve 25-23 setlerle 3-0 mağlup etti.
Bursa Büyükşehir Belediyespor AXA Sigorta Efeler Ligi 15'inci haftasında Tokat Bld. Plevne takımını ağırladı. Cengiz Göllü Voleybol Salonu´nda oynanan maçın ilk setinde konuk ekip setin ilk bölümlerini önde geçti 13-16. Bursa ekibi köşelerden bulduğu hücumlarla rakibini yakaladı ve farkı 20-21 ile tek sayıya düşürdü. Karşılıklı sayılarla uzatma sayılarına taşınan sette ev sahibi Bursa Büyükşehir Belediyespor daha az hata yapan taraf olurken seti de 30-28 önde geçerek skoru 1-0´a getirdi. Maçına iyi başlayan taraf ev sahibi Bursa ekibi oldu. Üst üste bulduğu sayılarla skoru 8-4´e getiren yeşi-beyazlılar, yaptığı savunma hatalarının ardından 20-21 ile sayı avantajını Tokat Bld. Plevne takımına kaptırdı. İkinci kez uzatma sayılarına taşınan sette Bursa ekibi rakibine skoru eşitleme şansı tanımadı ve 27-25 ile seti geçerek skoru 2-0 getirdi. Baştan sona karşılıklı sayılarla geçen maçın final setinde Bursa Büyükşehir Belediyespor zaman zaman geriye düşse de bu kez setin uzamasına izin vermedi ve seti 25-23 önde geçerek maçtan 3-0 galibiyetle ayrıldı.
Aldığı bu galibiyetle puanını 29´a çıkaran Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü AXA Sigorta Efeler Ligi 16'ncı Haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta´nın konuğu olacak. 5 Şubat Çarşamba günü Burhan Felek Spor Salonu´nda oynanacak karşılaşma saat 13.00´te başlayacak.
BURSA
01 Şubat 2020 Cumartesi
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