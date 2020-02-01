Efeler evinde kaybetmiyor

Efeler Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 15.hafta mücadelesinde evinde ağırladığı Tokat Belediye Plevne takımını 3028, 2725 ve 2523 setlerle 30 mağlûp etti.

Bursa Büyükşehir Belediyespor AXA Sigorta Efeler Ligi 15.haftasında Tokat Belediye Plevne takımını ağırladı. Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanan maçın ilk setinde konuk ekip setin ilk bölümlerini önde geçti (1316). Bursa ekibi köşelerden bulduğu hücumlarla rakibini yakaladı ve farkı 2021 ile tek sayıya düşürdü. Karşılıklı sayılarla uzatma sayılarına taşınan sette ev sahibi Bursa Büyükşehir Belediyespor daha az hata yapan taraf olurken seti de 3028 önde geçerek skoru 10’a getirdi. İkinci sete iyi başlayan taraf ev sahibi Bursa ekibi oldu. Üst üste bulduğu sayılarla skoru 84’e getiren yeşilbeyazlılar, yaptığı savunma hatalarının ardından 2021 ile sayı avantajını Tokat Belediye Plevne takımına kaptırdı. İkinci kez uzatma sayılarına taşınan sette Bursa ekibi rakibine skoru eşitleme şansı tanımadı ve 2725 ile seti geçerek skoru 20 getirdi.

Baştan sona karşılıklı sayılarla geçen maçın finâl setinde Bursa Büyükşehir Belediyespor zaman zaman geriye düşse de bu kez setin uzamasına izin vermedi ve seti 2523 önde geçerek maçtan 30 gâlibiyetle ayrıldı.

Rakip Fenerbahçe HDI Sigorta

Aldığı bu gâlibiyetle puanını 29’a çıkaran Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü AXA Sigorta Efeler Ligi 16. Haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta’nın konuğu olacak. 5 Şubat Çarşamba günü Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 13:00’da başlayacak.

BURSA 01 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:40

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