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Bursa'da silahlı kavga: 1 yaralı 

DHA

BURSA'da, Onur Salman(30) iddiaya göre kendisine küfrettiği iddiasıyla tartıştığı kişi tarafından bacağından vurularak yaralandı.

BURSA'da, Onur Salman(30) iddiaya göre kendisine küfrettiği iddiasıyla tartıştığı kişi tarafından bacağından vurularak yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Kestel ilçesi Babasultan mevkiinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, iddiaya göre, Onur Salman'a küfredince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişi, tabancasıyla Salman'a ateş etti. Salman mermilerin bacağına isabet etmesiyle yaralanırken, şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Onur Salman tedavisinin ardından taburcu edilirken, jandarmaya verdiği ifadede şüpheliyi tanımadığını ve kendisine ettiği küfür nedeniyle tartışmanın çıktığını söyledi. Jandarma, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

BURSA

01 Şubat 2020 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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