İki araç kafa kafaya çarpıştı 5 yaralı

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Bursa'da meydana gelen kazada iki araç kafa kafa çarpıştı 5 yaralı.

Kaza Bursa Orhaneli yolu Doğancı Barajı mevkinde meydana geldi. Fuat Başay'ın idaresindeki 16 YBK 11 plakalı araçla karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 16 KNN 25 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Fuat Başay'ın kullandığı araç şarampole düştü. Kazada 16 YBK 11 plakalı araçta bulunan aynı aileden Fuat, Sevin, Çağrı, Zeynep Başay ve karşı aracın sürücüsü olan bayan yaralandı. Yaralalılar kaza yerine çağrılan ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Kaza sonrası iki araçta hurdaya döndü.

BURSA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:38

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