Bekçilere saldırdı zorlukla gözaltına alındı

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Bursa'da görev yapan bekçilere saldıran şahıs polis ve bekçiler tarafından güçlükle gözaltına alındı.

Alemdar mahallesinde bulunan şüpheli bir aracı inceleyen bekçilere saldıran şahıs biber gazıyla etkisiz hale getirildi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldıranı gözaltına almak isteyen polis ekiplerine saldırgan şahıs uzun süre direndi. Polis ekipleri tarafından güçlükle gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

BURSA 02 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:40

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