Diyanet İşleri Başkanı, öğrenciler ve depremde hayatını kaybedenler için dua etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sabah namazından sonra öğrenci ve depremzedeler için dua etti, cemaat 'amin' dedi.

Bursa Ulucami'de sabah namazını kılan Erbaş, namazdan sonra depremde hayatını kaybedenler tüm şehitler ve yeni öğretim dönemine başlayacak öğrenciler için dua etti. Diyanet İşleri Başkanının duasına tüm cemaat hep bir ağızdan 'amin' dedi.

Namaz ve duanın ardından konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Mutlu ve huzurlu bir sabah namazı geçiriyoruz. Ulucami'de binlerce kardeşimizle birlikte genç ve çocuklarımızla namaz kılmak nasip oldu. Rabbim camilerimizden çocuklarımızı ve gençlerimizi esirgemesin" dedi.

BURSA 02 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:40

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