Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Müşterinin arkasından konuşmak kovulma sebebi Müşterinin arkasından konuşan resepsiyon görevlisi ...

İHA

Taşeron şirket bünyesinde öğretmen evinde resepsiyon görevlisi olarak çalışan işçi, boş oda yüzünden Milli Eğitim Bakanlığında genel müdür olarak çalışan bir müşteriyle tartıştı. Müşterinin arkasından küfrettiği iddia edilen resepsiyon görevlisi tazminatsız bir şekilde kovuldu.

Taşeron şirket bünyesinde öğretmen evinde resepsiyon görevlisi olarak çalışan işçi, boş oda yüzünden Milli Eğitim Bakanlığında genel müdür olarak çalışan bir müşteriyle tartıştı. Müşterinin arkasından küfrettiği iddia edilen resepsiyon görevlisi tazminatsız bir şekilde kovuldu.
Bakanlıkta görevli bir genel müdür, öğretmen evine gelerek boş bir oda istedi. Taşeron şirket bünyesinde öğretmen evi resepsiyonunda çalışan işçi, bürokrata boş oda olmadığını söyledi. Müşteri ile resepsiyon görevlisi arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra müşteri resepsiyondan ayrıldı. İddiaya göre resepsiyon görevlisi, genel müdürün arkasından küfretti. Konu öğretmen evi idaresine iletilince taşeron işçi tazminat ödenmeden kovuldu. İş Mahkemesi'nin kapısını çalan resepsiyon görevlisi, feshin geçersizliğine, işe iâadesine ve kanunî sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istedi. Hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de işveren davalı olarak mahkemede savunma yaptı. Taşeron şirket avukatı, şirketin alt işveren sıfatının olmadığını, işten çıkarmanın asıl işveren tarafından yapıldığını, davacı işçinin iş akdinin sona erme sebebinin diğer davalının vermiş olduğu talimatın yerine getirilmesi sonucu olduğunu savundu.
Mahkeme, davacının müşteriyi yatıştırmaya çalıştığı ancak bundan yeterince sonuç alamadığına dikkat çekti. Müşterinin arkasından müşteri ayrıldıktan sonra davacının sinkaflı sözler kullandığına vurgu yapan mahkeme, davacının iş akdinin haklı sebeple feshedilmediği gerekçesiyle bakanlık aleyhine açılan davanın reddine, şirket aleyhine açılan davanın kabulüne karar verdi. Kararı taraflar istinâfa götürdü. Bölge adliye mahkemesi, davacının öfkeli müşteriyi yatıştırmaya çalıştığını, ancak bundan yeterince sonuç alamadığına dikkat çekti. Davacının bulunduğu ortamda kamera kaydının alınması yönünde rızasının bulunduğuna dâir dosyada bir belgenin bulunmadığının belirtildiği kararda davacının alt işverene iâdesine, işe başlatılmaması hâlinde doğacak tazminatlardan her iki davalının da sorumlu olmasının gerektiğine hükmetti. Her iki davalı da kararı temyiz etti.
Yargıtay 9. Hukuk Dâiresi, emsâl kararıyla müşterinin arkasından küfürlü sözler sarf eden işçinin tazminatsız şekilde kovulmasının önünü açtı. Kararda, "Söz konusu olayda davacının müşteriyle tartışarak olumsuzluğa sebep olduğu ve sinkaflı küfürler ettiği, bu davranışların doğruluk ve bağlılıkla bağdaşmadığı ortadadır. İşveren açısından haklı fesih sebeplerinin doğduğu, resepsiyonu gören alenî kameraların kayıt yapması için işçinin yazılı rızasının alınmasının gerekmediği ve feshin haklı nedene dayandığı anlaşıldığından davanın reddi yerine kabulü hatalıdır. Bölge adliye mahkemesinin ve iş mahkemesinin kararlarının bozularak ortadan kaldırılmasına oy birliği ile hükmedilmiştir" denildi.

BURSA

02 Şubat 2020 Pazar

  • İMSAK 06:40
  • GÜNEŞ 08:06
  • ÖĞLE 13:22
  • İKİNDİ 16:04
  • AKŞAM 18:29
  • YATSI 19:50
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mozaik ve cam sanatları Nilüfer’de hayat buluyor
YEREL HABERLER Mozaik ve cam sanatları Nilüfer’de hayat buluyor
Gönülleri fetheden hareket Bursalı sürücü, yerde gördüğü Türk bayrağı için aracını durdurup bayrağı öperek başına koyduktan sonra yoluna devam etti
YEREL HABERLER Gönülleri fetheden hareket Bursalı sürücü, yerde ...
Behzat ve Süheyl kardeşler Kestellileri güldürdü
YEREL HABERLER Behzat ve Süheyl kardeşler Kestellileri güldürdü
Diyanet İşleri Başkanı, öğrenciler ve depremde hayatını kaybedenler için dua etti
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı, öğrenciler ve depremde ...
Bekçilere saldırdı zorlukla gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bekçilere saldırdı zorlukla gözaltına alındı
İki araç kafa kafaya çarpıştı 5 yaralı
YEREL HABERLER İki araç kafa kafaya çarpıştı 5 yaralı
Bursa'da silahlı kavga: 1 yaralı 
YEREL HABERLER Bursa'da silahlı kavga: 1 yaralı 
Bursa Büyükşehir Belediyespor - Tokat Belediye Plevne: 3-0
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyespor - Tokat Belediye ...
Efeler evinde kaybetmiyor
YEREL HABERLER Efeler evinde kaybetmiyor
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı Otomobil param parça oldu
YEREL HABERLER İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 4 ...
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı 
YEREL HABERLER Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı 
AK Parti Bursa'da ilçelerin kongre takvimi belli oldu
YEREL HABERLER AK Parti Bursa'da ilçelerin kongre takvimi belli oldu
Uludağ'da sömestr tatilinin son günü pistler doldu taştı
YEREL HABERLER Uludağ'da sömestr tatilinin son günü pistler doldu ...
Sömestr tatilinin son günlerinde Uludağ ziyaretçi akınına uğradı
YEREL HABERLER Sömestr tatilinin son günlerinde Uludağ ziyaretçi ...
Bağımlılıkla mücadele için toplanıldı
YEREL HABERLER Bağımlılıkla mücadele için toplanıldı
PSG Academy Bursa’da ikinci alt yapısını açtı Paris Saint-Germain Academy Özlüce'de
YEREL HABERLER PSG Academy Bursa’da ikinci alt yapısını açtı Paris ...
Mudanya’da okul güvenliği toplantısı
YEREL HABERLER Mudanya’da okul güvenliği toplantısı
Saat kulesi devreye girdi
YEREL HABERLER Saat kulesi devreye girdi
TOFAŞ - Gaziantep Basketbol: 108-88
YEREL HABERLER TOFAŞ - Gaziantep Basketbol: 108-88
Bursa kuzey çevre otoyolu için düğmeye basıldı
YEREL HABERLER Bursa kuzey çevre otoyolu için düğmeye basıldı
Stajyer öğrencilere teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Stajyer öğrencilere teşekkür belgesi
Madalya sevincini protokolle paylaştılar
YEREL HABERLER Madalya sevincini protokolle paylaştılar
Çiftçi: “Doktorlarla güzellik uzmanları birbirine karıştırılmasın”
YEREL HABERLER Çiftçi: “Doktorlarla güzellik uzmanları birbirine ...
Osmangazi Belediyesi camilere hizmeti sürdürüyor Deryanur Cami’ni güzelleştirecek hizmet
YEREL HABERLER Osmangazi Belediyesi camilere hizmeti ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X