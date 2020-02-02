Yaşlı adam yanan evinde ölü bulundu

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da çıkan yangında evden çıkamayan yaşlı adam, yatağında ölü bulundu.

Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesi Gençali Mahallesi Kumsaz mevkisinde meydana geldi. Tek başına yaşayan 70 yaşındaki Hüseyin Göcen, gece kömür sobasını yaktıktan sonra uyudu. Sabaha karşı sobadan sıçrayan kıvılcımlar sebebiyle koltuk ve halı alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangını fark etmeyen Göcen, çıkan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri söndürdü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

BURSA 02 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 13:22

İKİNDİ 16:04

AKŞAM 18:29

YATSI 19:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.