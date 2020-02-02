Uludağ yolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, yarıyıl tatilinin son günü ziyaretçi akınına uğradı. Günübirlikçiler ile yabancı turistler, Uludağ yolunda yaklaşık 10 kilometre araç kuyruğu oluşturdu.

Bursa'nın gözde kayak merkezi Uludağ'a, sömestr tatilinin son gününde ziyaretçi akını oldu. Günübirlikçiler ile yabancı turistler, Uludağ yolunda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Uludağ'a çıkmak isteyenler, trafik yüzünden araçlarında beklerken, yanlarında getirdikleri termostan çay ve kahve içti. Trafik nedeniyle Uludağ Oteller Bölgesi'ne çıkamayan bazı günübirlikçiler, yol üzerindeki Süleymaniye köyündeki eğimli arazileri piste çevirdi. Çocuklar, aileleriyle birlikte kartopu oynayıp, poşetlerle kaydı.

Trafik yüzünden Uludağ'a çıkamadıklarını belirten Sercan Keskin, "Çocukların karla oynaması için Uludağ'a çıkalım, dedik. Ama trafikte çocuklar huzursuzlanınca burada durduk. Burada karın keyfini çıkarıyoruz" dedi.



BURSA 02 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 13:22

İKİNDİ 16:04

AKŞAM 18:29

YATSI 19:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.