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Osmangazi Hisar için çalışıyor Hisar ortak akıl ile yön bulacak

İHA

Bursa'nın en eski yerleşim yeri olan Hisar'ın geleceğine yön vermek adına Osmangazi Belediyesi tarafından başlatılan 'Haraçcıoğlu Yaşayan Tarih Hisar Buluşmaları'nın üçüncüsü gerçekleştirildi. Toplantıda, Hisar'ın yeniden ayağa kaldırılması adına birbirinden önemli fikirler ortaya atıldı.

Osmangazi Hisar için çalışıyor Hisar ortak akıl ile yön bulacak

Bursa’nın en eski yerleşim yeri olan Hisar’ın geleceğine yön vermek adına Osmangazi Belediyesi tarafından başlatılan ‘Haraçcıoğlu Yaşayan Tarih Hisar Buluşmaları’nın üçüncüsü gerçekleştirildi. Toplantıda, Hisar’ın yeniden ayağa kaldırılması adına birbirinden önemli fikirler ortaya atıldı.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Hisar İçi’nde yürütülen çalışmalara yön vermek adına düzenlediği ‘Haraçcıoğlu Yaşayan Tarih Hisar Buluşmaları’ kapsamında Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Güçlendirme Vakfı Başkanı Necmettin Pınar, vakıf üyeleri ve Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Taşdelen ile bir araya geldi. Vakıf Başkanı Necmettin Pınar ve farklı dönemlerde okuldan mezun olan üyelerin katıldığı toplantıda Hisar’ın geleceği konuşuldu. Karşılıklı fikir alışverişi şeklinde geçen toplantıda amaçlarının hak ettiği değeri almayan ve gittikçe de çöküntü bölgesi halini alan Hisar’ı yüksek standartlarda bir bölgeye dönüştürmek olduğunu ifade eden Dündar, “Bunu yaparken iki tane temel önceliğimiz var. Birincisi bölgede yaşayan vatandaşlarımızın yapılacak uygulamalardan dolayı rahatsız olmamasını ve geleneksel yaşamlarına devam etmelerini sağlamak, ikincisi de bölgenin bir hareketlilik kazanması için de gerekli olan ekonomik değerin turizm, kültür ve sanat faaliyetleri ile sağlanması” dedi.

"Hisar'ın hikayesini ortaya çıkarıyoruz"
Hisar’da yapılacak çalışmalara yön vermek adına Hisar’da doğmuş, büyümüş, yaşamış, kısacası yolu Hisar ile kesişmiş olan kişilerin düşüncelerine başvurduklarını dile getiren Dündar, “Hisar, Bursa’nın en gözde bölgesi. Aslında 1326 yılından bu yana gözde bir bölge. Ancak zamanla maalesef gözden düşmüş. Tarihi dokuların kimi duruyor, kimi eskimiş, kimisi ise yok olmuş. Bu bölgenin yeniden ayağa kaldırılması adına çalışmalar yürütüyoruz. Bölgede yapacağımız restorasyon ve diğer çalışmalarla ilgili bir bilgi toplaması yapıyoruz. Buradaki fiziki çalışmalarla birlikte Hisar'ın hikayesinin ortaya çıkmasını istiyoruz. Amacımız Hisar’ı restore ederek, tarihi şehrin ve tarihi dokunun sosyal ekonomik boyutuyla ayağa kalkmasını sağlamak” diye konuştu.
Dündar, Bursa’nın sahip olduğu tarihi dokusu ve kimliği ile günümüzde de 1326 yılının Bursa’sını bizlere ve şehre gelen turistlere yaşattığını belirterek, “İşte Hisar, bize bu duyguyu yaşatan bölgelerden bir tanesi. Bizler buraya nasıl daha iyi bir vizyon koyarız bunun derdindeyiz. Dünyanın birçok tarihi kenti, eski ve yeni şehir olmak üzere iki bölgeden oluşuyor. Bizler, Bursa’nın ‘eski şehri’ olan Hisar’ı ayağa kaldırmak adına adım adım birbirini takip eden bir çalışma süreci başlattık. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde sanal olarak sergilediğimiz 1326 yılının Bursa’sını Hisar’da canlı olarak ortaya çıkaralım istiyoruz. Proje kapsamında Oruçbey Caddesi’ndeki çalışmaları tamamladık. Arkeolojik kazı çalışmaları yapıyoruz. Ordu Evi’nin Büyükşehir Belediyesi’ne devredilme süreci devam ediyor. Bu bölgede bir hareket başladı ve bu harekete yön vermemiz lazım. Bölgeyi turizme açacaksak ne şekilde bunu yapabiliriz. Bunu da belirlememiz lazım” dedi.
Hiçbir zaman gizli kapaklı iş yapmadıklarını ve Hisar’da da her şeyin ortada olduğu ve herkes tarafından bilinen bir çalışma yaptıklarını dile getiren Başkan Dündar, “Burada ortak aklın ortaya çıkması gerekiyor. Yaptığımız çalışmaların ortak akıl çerçevesinde birbirini takip ederek ve tamamlayarak devam etmesini istiyoruz. İyi bir süreç devam ederse 10 yıl içerisinde burada güzel sonuçlar alırız. Böyle bir düşüncenin toplantısıdır bunlar. Burada bir okul olması lazım. Bölgede hastane gerekiyor ancak kapasitesi ne kadar olmalı. İşte bölgenin ihtiyaçları ve gereksinimleri doğrultusunda yol haritamızı belirlemeliyiz” açıklamasını yaptı.
Dündar'ın konuşmasının ardından Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Güçlendirme Vakfı üyeleri tek tek söz alarak Hisar’da yapılmasını istedikleri çalışmalar hakkında düşüncelerini söyledi. Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Güçlendirme Vakfı Başkanı Necmettin Pınar, 150 yıllık tarihe sahip Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Bursa için bir marka olduğuna vurgu yaparak, okulun adının mutlaka yaşatılması gerektiğini söyledi. Pınar’ın bir önerisi de Tophane yamaçlarının tabiat olarak çok güzel olduğunu ve buraların daha güzel şekilde değerlendirilmesi gerektiği oldu.
Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Güçlendirme Vakfı Üyesi ve 21. dönem milletvekili olan Fahrettin Gülener’in önerisi ise bölgedeki dehlizlerin ortaya çıkarılması oldu.
Karşılıklı fikir alış verişi şeklinde geçen toplantıda diğer vakıf üyelerinin de ortak isteği Türkiye’nin ve Bursa’nın sanayisine, kültürüne ve eğitimine katkısı olmuş olan 150 yıllık Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin adının mutlaka yaşatılması gerektiği oldu. Bölgede yapılacak çalışmalar kapsamında okulun fiziki olarak yeniden düzenlenebileceğinin altını çizen vakıf üyeleri, Bursa için bir marka olan ve Kurtuluş Savaşı döneminde döküm atölyelerinde top üretilen, ülkenin bağımsızlığı için öğrencileri ve öğretmenleri ile mücadele eden bu okulun mutlaka bölgede var olması gerektiğine vurgu yaptı. Hisar’da çok fazla yapılaşma olduğuna dikkat çeken vakıf üyeleri, Hisar’ın etrafını kapatan yüksek yapılı binaların kamulaştırılıp yıkılarak, tarihi bölgenin etrafının açılması gerektiğini savundu. Bölgede bir yaya aksı oluşturularak kentteki diğer tarihi ve turistik noktalar ile birleştirilmesi gerektiğini dile getiren vakıf üyeleri, bu çalışmanın yapıldığında Bursa’ya İstanbul’dan daha çok turist geleceğine vurgu yaptı.

BURSA

02 Şubat 2020 Pazar

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