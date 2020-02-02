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Bursa’da çocukları dağa kaçırılan annelerle şehit yakınları bir araya geldi

İHA

Bursa'da PKK terör örgütü tarafından çocukları dağa kaçırılan annelerle, şehit aileleri bir araya geldi.

Bursa’da çocukları dağa kaçırılan annelerle şehit yakınları bir araya geldi

Bursa’da PKK terör örgütü tarafından çocukları dağa kaçırılan annelerle, şehit aileleri bir araya geldi.
Vatan Partisi Bursa İl Başkanlığı tarafından Merinos Atatürk Kültür Kongre Merkezi Orhangazi Salonu’nda yapılan etkinliğe çocukları kaçırılan anneler kayıp evlatlarının fotoğrafları ile katıldı. Şehit yakınlarının da katıldığı program öncesi konuşan anneler, çocuklarına bir an önce kavuşmak istediklerini dile getirdi.

"17 yaşında kandırılarak dağa kaçırıldı"
Gençliğinin baharında, 17 yaşında kandırılarak dağa kaçırılan Ceylan Mutlu’nun annesi Türkan Mutlu, 6 yıldır kızını aradığını ifade etti. Kızını 6 yıl boyunca bir kez televizyonda gördüğünü belirten Mutlu, “Gittiği sene televizyonda Suriye Kobani’de gördüm. Sınırdan belki geçer umuduyla Suruç’a gittim 10 gün camide kaldım. Suriye’de savaş olduğu için gidemedim. 5 ay önce Diyarbakır eylemi başladı. Ben o anneleri görerek aramaya başlamadım. 6 yıldır zaten çocuğumu arıyorum. Ben anne olarak evladımı istiyorum. Madem PKK Kürtlerin hakkını aradığını iddia ediyor, ben de bir Kürt annesi olarak benim evladımı versinler. Benim evladımı elimden alarak hakkımın savunulmasını istemiyorum” dedi.
Kızının İstanbul’dan götürüldüğünü ifade eden anne Mutlu, “Benim çocuğum orada gitmek istememiş ama ‘senin adını 3 ay önce yazdık gideceksin’ demişler. Kızım Ceylan evine gel. Ben, ağabeyin, ablan sana kızgın değil. Sen hayırlı bir evlatsın. Sen başarılı bir öğrenciydin. Sen bir tuzağa kurban gittin. Arkadaş kurbanı oldun” diye konuştu.

“Oğlum karıncayı incitmezdi”
Ege Üniversitesi gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisiyken dağa kaçırılan Mehmet Nilüfırka’nın annesi İmmihan Nilüfırkan ise, “Benim oğlum çok başarılı bir öğrenciydi. Son senesinde kaçırdılar. Benim oğlum bir karıncayı incitmezdi. Bu PKK bizden ne istedi? Niye çocuklarımızı götürüyorlar, öldürtüyorlar. Ben de Kürt bir anneyim. Ben çocukların daha götürülmesi ile aranan hak istemiyorum. Benim çocuğumu geri versinler. Kendi çocuklarını göndersinler. Bizim dağda ne işimiz var. Oğlum arkadaş kurbanı oldu. Oğlum beni duyuyorsa ona sesleniyorum; evine gel. 5 senedir sana hasretiz. Biz oğlumuzun dağa kaçırıldığını arkadaşından öğrendik. Ailecek perişan durumdayız. PKK oğlumu geri versin, onun üzerinden siyaset yapmasınlar. Biz ne fakirlikle çocuklarımızı büyüttük. Onlar kaçırsın diye mi? Biz varımızı yoğumuzu oğlumuz okusun diye verdik” ifadelerini kullandı.

Şehit eşi de annelerin yanında
23 Eylül 1995 yılında kayınvalidesini ziyarete giderken, Sivas yolunda kendisinin gözü önünde şehit edilen Astsubay Murat Namdar’ın eşi Yıldız Namdar da çocukları kaçırılan ailelerin yanında olduğunun altını çizerek, “Kayınvalidemi ziyarete giderken teröristler tarafından yolumuz kesildi ve eşim gözlerim önünde yalvarışlarıma rağmen şehit edildi. Uzun yıllardan beri teröre karşı ben de mücadele veriyorum. Benim bu zamana kadar beklediğim şey, bugün annelerin yaptıkları olaydı. Güneydoğu’daki anneler çıkacak PKK’nın, HDP’nin gerçek yüzünü anlatacaklar diye yıllarca bekledim, o gün bugündür. Ben anneleri canı gönülden tebrik ediyorum. Bu anneler cesur birer kahramandırlar. Çocukları dağa zorla kaçırılan, terör örgütünün Kürtlerin haklarını savunmadığını söyleyebilecek kadar cesur olan anneler terörü bitirecektir. Ben onların yanındayım” şeklinde konuştu.
Öncü Kadın Bursa İl Başkanı Avukat Suna Soydaş Fırat ise, “3 Eylül’de Diyarbakır’da başlayan ve evlatlarına kavuşma mücadelesi veren annelere Bursa’dan destek dayanışması yapmayı istedik. Teröre hayır demek, annelerin evlatlarına kavuşması için bir program tertip ettik. Bu bir evlat mücadelesidir. Gerçekten PKK’nın zorla, kandırarak kaçırılan çocukları aileleri geri istiyor. Bu aileleri acının kaynağını bildikleri için HDP binası önünde oturma eylemi yapıyorlar. Biz de onların her zaman yanındayız” dedi.

BURSA

02 Şubat 2020 Pazar

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