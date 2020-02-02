Bu fotoğraf Bursa'da çekildi Uludağ'da dönüş çilesi böyle görüntülendi, şehir merkezine kadar araç kuyruğu oluştu

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Uludağ'dan dönüş yoluna geçen tatilciler, şehir merkezine kadar kuyruk oluşturdu.



Yarıyıl tatilinin bugün itibariyle sona ermesinin ardından tatilciler, Uludağ'dan dönmeye başladı. Yarın okulların başlayacak olması sebebiyle tatilciler ve günübirlikçiler zirveden şehir merkezine doğru inmeye başladı. Yoğun kalabalığın yaşandığı araç trafiği havadan görüntülendi. Şehir merkezine kadar kuyruk oluşurken, araçlar yavaş yavaş ilerliyor.

BURSA 02 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:40

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