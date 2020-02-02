Bursaspor - Eskişehirspor: 0-1

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursaspor - Eskişehirspor: 0-1

DHA

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xxx), Erkan Akbulut (xxx), Gökmen Baltacı (xxx)
BURSASPOR: Çağlar Şahin Akbaba (xx) Tayfur Bingöl (xx), Sedat Dursun (xx), Anıl Karaer (xx) (Dk. 83 Ali Akman), Onur Atasayar (xx), Abdullahi Shehu (xx), Burak Altıparmak (xx) (Dk. 46 Emirhan Aydoğan x), Burak Kapacak (xx), Serdar Özkan (xx), Abdou Razack Traore (x) (Dk. 76 Recep Aydın), Kubilay Kanatsızkuş (x)
ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem Kılıçarslan (xxx), Mehmet Feyzi Yıldırım (xx) (Dk. 78 Bedirhan Altunbaş x), Mevlüt Çelik (xx), Furkan Balaban (xxx), Cemali Sertel (xx), Kıvanç Karakaş (xx) (Dk. 84 Tolga Yakut x), Mehmet Özcan (xxx), Alperen Kocabaş (xxx), Furgan Polat (xx), Mete Kaan Demir (xx), İbrahim Halil Öner (xx) (Dk. 59 Metehan Altunbaş xxx)
GOL: Dk. 73 Metehan Altunbaş (Eskişehirspor)
KIRMIZI KART: Dk. 80 Onur Atasayar (Bursaspor)
SARI KARTLAR: Tayfur Bingöl, Onur Atasayar, Serdar Özkan, Recep Aydın (Bursaspor) - Furkan Balaban, Ekrem Kılıçarslan, Kıvanç Karakaş (Eskişehirspor)TFF 1´inci Lig´in 20´nci haftasında Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu´nda Eskişehirspor´u ağırladı. İlk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanan mücadelede Eskişehirspor, galibiyete oyuna sonradan dahil olan Metehan Altunbaş´ın 73´üncü dakikada attığı golle uzandı. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Eskişehirspor, üç puanı taraftarıyla birlikte kutladı. Bursaspor´un 10 kişi tamamladığı maçta Onur Atasayar, 80´inci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Maçın ilk bölümlerinde etkili bir görüntü çizen Bursaspor, 17´nci dakikada gole yaklaştı. Sağ kanattan Burak Kapacak´ın şık pasında Traore topun üzerinden atlarken savunmadan çıkan Tayfur Bingöl de kaleci ile karşı karşıya kaldı. Çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ekrem Kılıçarslan topu kornere çeldi.
İkinci yarının başlama düdüğü ile birlikte Bursaspor yeniden gole yaklaştı. Serdar Özkan´ın pasıyla birlikte ceza sahasına hareketlenen Kubilay Kanatsızkuş, sol çaprazdan uzak kale direğine doğru sert vururken, kaleci Ekrem Kılıçarslan´ın çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.
61´inci dakikada Burak Kapacak´ın uzun pasına hareketlenen Serdar Özkan, sol kanattan ceza sahası içerisine doğru girerek vuruşunu yaptı, ancak top kaleci Ekrem Kılıçarslan´da kaldı.
73´üncü dakikada Eskişehirspor golü buldu. Sol kanattan gelişen organize atakta Alperen Kocabaş içeriye doğru ortaladı. Altıpas çizgisine yakın noktadan Mehmet Özcan yakın direğe doğru kafa vuruşunu yaparken kaleci Çağlar Şahin Akbaba´nın müdahalesine rağmen top direğe çarptı ve kale ağzında hazır bekleyen Metehan Altunbaş, yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
Bursaspor, 80´inci dakikada 10 kişi kaldı. Onur Atasayar, rakibiyle girdiği ikili mücadelede yaptığı hareket sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Bursaspor maçın son anlarına doğru beraberlik için baskısını artırdı. 88´inci dakikada sağ kanattan Burak Kapacak çalımlarla ceza sahası içerisine girerek pasını Kubilay Kanatsızkuş´a aktardı, Kubilay´ın vuruşunda top savunmaya çarparken, devamında Emirhan Aydoğan´ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
Karşılaşma Eskişehirspor´un 1-0´lık üstünlüğü ile sona erdi.

BURSA

02 Şubat 2020 Pazar

  • İMSAK 06:40
  • GÜNEŞ 08:06
  • ÖĞLE 13:22
  • İKİNDİ 16:04
  • AKŞAM 18:29
  • YATSI 19:50
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - Eskişehirspor: 1
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - Eskişehirspor: 1
TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - Eskişehir: 0 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - Eskişehir: 0 (İlk yarı ...
Bu fotoğraf Bursa'da çekildi Uludağ'da dönüş çilesi böyle görüntülendi, şehir merkezine kadar araç kuyruğu oluştu
YEREL HABERLER Bu fotoğraf Bursa'da çekildi Uludağ'da dönüş çilesi ...
Uludağ’da tatilcilerin dönüş çilesi Tatilcilerin kilometrelerce oluşturduğu araç kuyruğu havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Uludağ’da tatilcilerin dönüş çilesi Tatilcilerin ...
Sevgili süsü ile gasba 5 tutuklama
YEREL HABERLER Sevgili süsü ile gasba 5 tutuklama
Aynı anda iki farklı kaza: 4 yaralı
YEREL HABERLER Aynı anda iki farklı kaza: 4 yaralı
Adnan Alp son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Adnan Alp son yolculuğuna uğurlandı
Bursa’da çocukları dağa kaçırılan annelerle şehit yakınları bir araya geldi
YEREL HABERLER Bursa’da çocukları dağa kaçırılan annelerle şehit ...
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı Ekmek arası hamsi için uzun kuyruklar oluştu
YEREL HABERLER 1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı Ekmek arası hamsi için ...
Çocuk etkinlikleri festivali yoğun ilgi
YEREL HABERLER Çocuk etkinlikleri festivali yoğun ilgi
Osmangazi Hisar için çalışıyor Hisar ortak akıl ile yön bulacak
YEREL HABERLER Osmangazi Hisar için çalışıyor Hisar ortak akıl ile ...
İnegölspor - Zonguldak Kömürspor: 2-3
YEREL HABERLER İnegölspor - Zonguldak Kömürspor: 2-3
Uludağ yolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu
YEREL HABERLER Uludağ yolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu
Bu mahalleyi domuzlar bastı Domuz sürüsünün markete girme anı kamerada
YEREL HABERLER Bu mahalleyi domuzlar bastı Domuz sürüsünün markete ...
Yiyecek bulamayınca mahalleye inen domuzlar, markete girdi (2)
YEREL HABERLER Yiyecek bulamayınca mahalleye inen domuzlar, markete ...
Yiyecek bulamayınca mahalleye inen domuzlar, markete girdi
YEREL HABERLER Yiyecek bulamayınca mahalleye inen domuzlar, markete ...
Levent Yüksel, Bursa'da hayranlarının karşısına çıktı
YEREL HABERLER Levent Yüksel, Bursa'da hayranlarının karşısına çıktı
Yaşlı adama genç sevgiliden gasp tuzağı
YEREL HABERLER Yaşlı adama genç sevgiliden gasp tuzağı
Boşandığı eşinin bıçakladığı koca: Ceza almasını istemiyorum
YEREL HABERLER Boşandığı eşinin bıçakladığı koca: Ceza almasını ...
Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü
YEREL HABERLER Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü
Sevgili süsü ile gasp Bursa'da 4 arkadaşıyla bir olup, kaza süsü vererek sevgilisini gasp ettirdi
YEREL HABERLER Sevgili süsü ile gasp Bursa'da 4 arkadaşıyla bir ...
BTSO ve Özbekistan İpekçilik Bakanlığı iş birliği protokolü imzaladı
YEREL HABERLER BTSO ve Özbekistan İpekçilik Bakanlığı iş birliği ...
Yaşlı adam yanan evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı adam yanan evinde ölü bulundu
Hafta sonu Uludağ'a akın Yarıyıl tatilinin son gününü Uludağ'da geçirmek isteyen vatandaşlar, teleferik ve Milli Park gişelerinde uzun kuyruklar oluşturdu
YEREL HABERLER Hafta sonu Uludağ'a akın Yarıyıl tatilinin son gününü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X