8 yaşındaki Arda okul yolunda kayboldu, imdadına Polis Amcaları yetişti Okula gitmek için tek başına yola çıktı, kayboldu. Polisler okuluna götürdü

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Bursa'da tek başına okula gitmek için evden çıkan ilkokul öğrencisi kayboldu, kaybolan çocuğu polisler okuluna götürdü.

Osmangazi ilçesi Sırameşeler mahallesinde bulunan Şehit Jandarma Komando Er Ramazan Okur Ortaokulu'nda öğrenim gören 8 yaşındaki Arda Ş, okuluna gitmek için tek başına evden çıktı. Metroya binen ve Osmangazi istasyonunda inen küçük çocuk kaybolduğunu anladı. Osmangazi metro istasyonunda görevli güvenlik personeline kaybolduğunu söyleyen Arda, Güvenlik görevlileri tarafından polis ekiplerine teslim edildi. Polisler kaybolan Arda'yı okuluna ekip otosuyla götürdü.

BURSA 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:39

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